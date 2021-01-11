«Предлагали всё, но ели сало». Чем Александр Лукашенко угощал Путина, Меркель и Порошенко?

Наиля Аскер-заде:
Это, пожалуй, одна из самых небольших, но самая знаменитая комната в этом дворце – Зеленый зал. Здесь в середине февраля 2015 года проходили переговоры в нормандском формате на высшем уровне. Изначально гости должны были в этой комнате просто встретиться, но в итоге все переговоры прошли именно здесь. Они продлились 16 часов.
Александр Лукашенко:
Вот, они почему-то все сели здесь. Я не знаю, почему они сбились в кучу.
Наиля Аскер-заде:
Кто где сидел?
Александр Лукашенко:
Я Путину пододвинул это кресло. И все почему-то – помнишь? – постили, что Лукашенко не давал Путину то ли сесть, то ли наоборот. Я ему пододвинул: «Садись сюда». А они там уселись все: Ангела с Олландом, Порошенко там где-то сидел и Путин здесь. Сидели, наверное, несколько часов. Я им сало сюда приносил покушать.
Наиля Аскер-заде:
Что пили? Только чай, кофе или крепкие напитки тоже предлагались?
Александр Лукашенко:
Нет, не пили крепкие.
Наиля Аскер-заде:
Но предлагали?
Александр Лукашенко:
Пожалуйста: самогон, водка – это же наш напиток. Предлагали все, но ели сало.