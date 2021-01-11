Александр Лукашенко: Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Россия для вас – это кто: брат, союзник, сосед? Какое определение вам ближе?

Александр Лукашенко:

Я больше думал над тем, кто для Беларуси, для белорусского народа, ну, и равно и для меня, россияне. Это очень близкий, братский народ, это наши братья. Притом не русские, а все россияне, в том числе и русские.





Наиля Аскер-заде:

Ваше мнение: зачем Беларуси нужна Россия и зачем России – Беларусь?

Александр Лукашенко:

Вы только что сказали, мы произрастаем от одного корня. Что нам делить? Это во-первых. Во-вторых, есть страна, которая всегда подставит плечо. Касаемо России по отношению к Беларуси, мы всегда можем опереться на старшего брата. В то же время Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно.





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