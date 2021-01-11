|
Александр Лукашенко: Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)