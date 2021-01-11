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«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Президент Беларуси пригласил журналистку телеканала «Россия 1» Наилю Аскер-заде на одну из тренировок. Она проходила вечером в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпик-Арена».
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
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