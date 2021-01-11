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«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

11.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду

«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Александр Лукашенко:
Смотри, забьет!

Наиля Аскер-заде:
Забила?

Александр Лукашенко:  
Забила, да! Вот тебе первая шайба в жизни.

«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Президент Беларуси пригласил журналистку телеканала «Россия 1» Наилю Аскер-заде на одну из тренировок. Она проходила вечером в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпик-Арена».

«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Наиля Аскер-заде:
А часто получается выходить на лед?

Александр Лукашенко:
Раза три в неделю. Три игры, вот сейчас увидишь, какие. Ты не волнуйся. Тебя будут объезжать аккуратно, но могут зацепить.

«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Наиля Аскер-заде:
Да я как-нибудь у бортика постоять.

Александр Лукашенко:
Не-не-не, ты что. Ты должна играть по-настоящему.

«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Александр Лукашенко:
Давай, ну, догоняй. Давай вот вперед смотри, под ноги не смотри. Если упадешь на колени – не страшно в этих щитках. Слышишь?

Наиля Аскер-заде:
Да, Николай полностью меня экипировал.

«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Александр Лукашенко:
Все, он свои тебе щитки отдал.

«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Александр Лукашенко:
Сейчас будешь забивать все шайбы.

Наиля Аскер-заде:
Нет, лучше вы покажите сначала.

Александр Лукашенко: 
Подошла, шайбу – раз! – туда. Вот видишь, а она там. Ну!

«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Наиля Аскер-заде:
1:1. Россия – Беларусь.

Александр Лукашенко:
Ох, ты слушай, она слету забивает!

Наиля Аскер-заде:
Победила дружба!

Александр Лукашенко:
Да.

«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Наиля Аскер-заде, Николай Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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