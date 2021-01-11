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Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду

11.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

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Наиля Аскер-заде:
А с Путиным вы в одной команде или в разных?

Александр Лукашенко:
Он не играет со мной в разных. Еще сейчас и Колю берет. Мы втроем играем – я, он и Коля.

Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду

Александр Лукашенко:
В одной?

Александр Лукашенко:
Коля у нас бегает за нас, а мы уже там помогаем.

Это товарищеский матч в Сочи. Путин традиционно вышел на лед под номером 11. У Лукашенко-старшего на форме – № 1, у Лукашенко-младшего – № 31. На всех белая форма, только у гостей с белорусским орнаментом. Итоговый счет – 13:4 в пользу белых.

Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду

Наиля Аскер-заде:
А в политике вы в одной команде?

Александр Лукашенко:
В политике, в принципе, да. Даже если хотели бы...

Александр Лукашенко:
Или не всегда?

Наиля Аскер-заде:
Нет, нас загнали уже намертво в одну команду.

Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду

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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
 
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