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Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Александр Лукашенко:
Александр Лукашенко:
Это товарищеский матч в Сочи. Путин традиционно вышел на лед под номером 11. У Лукашенко-старшего на форме – № 1, у Лукашенко-младшего – № 31. На всех белая форма, только у гостей с белорусским орнаментом. Итоговый счет – 13:4 в пользу белых.
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие...
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