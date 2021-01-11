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Явка на выборах президента в Кыргызстане составила более 38%
Источник материала: ОНТ
После закрытия участков посчитали, что 38,63% избирателей приняли участие в выборах президента в Кыргызстане. Об этом заявила глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайдалбекова,
Согласно данным ЦИК, победу на выборах в первом туре одерживает Садыр Жапаров с результатом 79,25%. Это информация с 96,65% участков.
На пост главы государства было 17 претендентов. Для победы в первом туре лидеру гонки нужно было набрать более 50% голосов.
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После закрытия участков посчитали, что 38,63% избирателей приняли участие в выборах президента в Кыргызстане. Об этом заявила глава ЦИК Кыргызстана Нуржан...
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