Явка на выборах президента в Кыргызстане составила более 38%

Источник материала: ОНТ

После закрытия участков посчитали, что 38,63% избирателей приняли участие в выборах президента в Кыргызстане. Об этом заявила глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайдалбекова, передает ТАСС.

Согласно данным ЦИК, победу на выборах в первом туре одерживает Садыр Жапаров с результатом 79,25%. Это информация с 96,65% участков.

На пост главы государства было 17 претендентов. Для победы в первом туре лидеру гонки нужно было набрать более 50% голосов.

Фото: www.akchabar.kg

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