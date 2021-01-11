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Мнение белорусов: какие темы должны быть рассмотрены на Всебелорусском народном собрании

11.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мнение белорусов: какие темы должны быть рассмотрены на Всебелорусском народном собрании

Мы не могли не спросить у обычных граждан, какие надежды они возлагают на Всебелорусское народное собрание. И есть ли у них вопросы, которые стоит рассмотреть на форуме. 

Общественное мнение – в видеоинформации. 


 

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Мы не могли не спросить у обычных граждан, какие надежды они возлагают на Всебелорусское народное собрание. И есть ли у них вопросы, которые стоит рассмотреть на...
 
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