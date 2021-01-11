Мнение белорусов: какие темы должны быть рассмотрены на Всебелорусском народном собрании

Источник материала: ОНТ

Мы не могли не спросить у обычных граждан, какие надежды они возлагают на Всебелорусское народное собрание. И есть ли у них вопросы, которые стоит рассмотреть на форуме.

Общественное мнение – в видеоинформации.





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