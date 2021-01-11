10 фото нелепого тюнинга: вы только посмотрите на третий номер!

Источник материала: ОНТ

Улучшениями своих железных «коней» любят заниматься многие мужчины. Однако часто погоня за совершенством приводит в очень странным на вид результатам. Смотрите сами!



1. Утеплили авто...

2. Вот такой скорпион...



3. Как вам такой апгрейд?



4. Кабриолет ручной сборки



5. Интересный ход...



6. В процессе совершенствования!



7. Хм...



8. Спортивный вариант



9. Всё для себя любимого



10. Слишком много света не бывает!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram