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Девушка сделала подарок парню на Рождество и потребовала деньги
Источник материала: ОНТ
Британка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет. После того, как билет выиграл, она потребовала часть куша. Об этом рассказала сестра мужчины, которая спросила подписчиков в
Выигрыш составил 500 фунтов (более 1 750 BYN).
Пользователи посчитали вопрос странным, ведь это был подарок, соответственно он не должен делиться.
«Это как подарить кому-то блендер на Рождество, а потом требовать от него, чтобы он готовил тебе смузи», – написали подписчики.
Но нашлись и те, кто придумал компромиссное решение: «Будь я на его месте, я бы забронировал нам с девушкой небольшое путешествие на выходные или что-то классное, что мы могли бы сделать вместе».
Фото: picture-alliance
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Британка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет. После того, как билет выиграл, она потребовала часть куша. Об этом рассказала сестра мужчины, которая...
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