Девушка сделала подарок парню на Рождество и потребовала деньги

Источник материала: ОНТ

Британка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет. После того, как билет выиграл, она потребовала часть куша. Об этом рассказала сестра мужчины, которая спросила подписчиков в Instagram , как поступить ее брату.

Выигрыш составил 500 фунтов (более 1 750 BYN).

Пользователи посчитали вопрос странным, ведь это был подарок, соответственно он не должен делиться.

«Это как подарить кому-то блендер на Рождество, а потом требовать от него, чтобы он готовил тебе смузи», – написали подписчики.

Но нашлись и те, кто придумал компромиссное решение: «Будь я на его месте, я бы забронировал нам с девушкой небольшое путешествие на выходные или что-то классное, что мы могли бы сделать вместе».

Фото: picture-alliance

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