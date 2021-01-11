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Замуж за бывшего: российские актрисы, которые вошли «в одну воду» дважды
Источник материала: ОНТ
В мире знаменитостей разводы случаются довольно часто. Удивительно, но некоторые актрисы умудрились зарегистрировать отношения дважды с одним и тем же партнером.
Личная жизнь Оксаны Сташенко достойна книги или фильма. Актриса была замужем 6 раз. За одним из мужей дважды, хоть их отношения сложно было назвать благополучными. По словам самой актрисы, супруг был склонен поднимать на неё руку, а в итоге оказался очень меркантильным.
Отношения Юлии Меньшовой с мужем Игорем Гординым разладились после рождения второго ребенка. Пара разошлась, но через некоторое время чувства вернулись. Им удалось сохранить семью.
В жизни Ларисы Луппиан и Михаила Боярского тоже случался кризис, однажды супруги почти разошлись. Но после того как у Боярского начались проблемы со здоровьем, Лариса осталась рядом с любимым.
Вера Новикова приняла своего звездного супруга обратно в семью даже после того, как Сергей Жигунов завёл роман с Анастасией Заворотнюк и попросил развод. Новый роман не сложился. Актер захотел вернуть то, что потерял, актеры снова стали парой. Правда, этот брак всё-таки в итоге развалился.
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В мире знаменитостей разводы случаются довольно часто. Удивительно, но некоторые актрисы умудрились зарегистрировать отношения дважды с одним и тем же партнером....
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