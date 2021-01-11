ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Замуж за бывшего: российские актрисы, которые вошли «в одну воду» дважды

11.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Замуж за бывшего: российские актрисы, которые вошли «в одну воду» дважды

В мире знаменитостей разводы случаются довольно часто. Удивительно, но некоторые актрисы умудрились зарегистрировать отношения дважды с одним и тем же партнером.

Личная жизнь Оксаны Сташенко достойна книги или фильма. Актриса была замужем 6 раз. За одним из мужей дважды, хоть их отношения сложно было назвать благополучными. По словам самой актрисы, супруг был склонен поднимать на неё руку, а в итоге оказался очень меркантильным. 


Актриса Оксана Сташенко

Отношения Юлии Меньшовой с мужем Игорем Гординым разладились после рождения второго ребенка. Пара разошлась, но через некоторое время чувства вернулись. Им удалось сохранить семью. 


Юлия Меньшова и Игорь Гордин с детьми

В жизни Ларисы Луппиан и Михаила Боярского тоже случался кризис, однажды супруги почти разошлись. Но после того как у Боярского начались проблемы со здоровьем, Лариса осталась рядом с любимым. 


Лариса Луппиан и Михаил Боярский 

Вера Новикова приняла своего звездного супруга обратно в семью даже после того, как Сергей Жигунов завёл роман с Анастасией Заворотнюк и попросил развод. Новый роман не сложился. Актер захотел вернуть то, что потерял, актеры снова стали парой. Правда, этот брак всё-таки в итоге развалился. 


Вера Новикова и Сергей Жигунов 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мире знаменитостей разводы случаются довольно часто. Удивительно, но некоторые актрисы умудрились зарегистрировать отношения дважды с одним и тем же партнером....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это действительно так, я не шучу». С чего начинается рабочий день Президента?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by