Замуж за бывшего: российские актрисы, которые вошли «в одну воду» дважды

Источник материала: ОНТ

В мире знаменитостей разводы случаются довольно часто. Удивительно, но некоторые актрисы умудрились зарегистрировать отношения дважды с одним и тем же партнером.

Личная жизнь Оксаны Сташенко достойна книги или фильма. Актриса была замужем 6 раз. За одним из мужей дважды, хоть их отношения сложно было назвать благополучными. По словам самой актрисы, супруг был склонен поднимать на неё руку, а в итоге оказался очень меркантильным.



Актриса Оксана Сташенко

Отношения Юлии Меньшовой с мужем Игорем Гординым разладились после рождения второго ребенка. Пара разошлась, но через некоторое время чувства вернулись. Им удалось сохранить семью.



Юлия Меньшова и Игорь Гордин с детьми

В жизни Ларисы Луппиан и Михаила Боярского тоже случался кризис, однажды супруги почти разошлись. Но после того как у Боярского начались проблемы со здоровьем, Лариса осталась рядом с любимым.



Лариса Луппиан и Михаил Боярский

Вера Новикова приняла своего звездного супруга обратно в семью даже после того, как Сергей Жигунов завёл роман с Анастасией Заворотнюк и попросил развод. Новый роман не сложился. Актер захотел вернуть то, что потерял, актеры снова стали парой. Правда, этот брак всё-таки в итоге развалился.



Вера Новикова и Сергей Жигунов





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