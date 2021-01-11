Источник материала: ОНТ

Удивила нас эта неделя погодой, не правда ли? Буквально за сутки по стране выпала сразу месячная норма осадков. В некоторых районах высота снега достигала 30-35 сантиметров. Кому раздолье – так это детям! Снежная зима – давно в Беларуси такого не было. А чему мы удивляемся? Наверное, зима и должна быть такой. Как в нашем детстве, когда сугробы вырастали до уровня окон в одноэтажных домах. Да, у природы всегда были свои планы на количество градусов, солнца и осадков. И с человеком она советовалась в последнюю очередь. Что влияет на погоду и как меняется климат?





На календаре январь. А сугробы за окном появились лишь на днях. Шокировала и новогодняя ночь – дождём. Последние несколько лет в Беларуси такая переменчивая погода уже никого не удивляет. И 2020-й – не исключение.

Дмитрий Рябов, ведущий прогноза погоды: «До Нового года это была осень, после – весна. Погода была характерна для марта, а по юго-западу – для апреля. Апрель занял второе место как самый сухой, выпало всего лишь 13 литров воды на квадратный метр. А первое место – апрель 2019 года».

Прошлый год стал самым тёплым за весь период метеонаблюдений. А ведь когда-то было всё иначе. В 40-х зимой столбик термометра опускался до минус 42 градусов. С 1989-го началось потепление. Правда, ещё в начале 2000-х бывало и минус 30. Потом – всё… Глобальное потепление, минимум осадков и даже песчаные бури.

Среднегодовая температура в прошлом году была почти на 2,5 градуса выше нормы. Меньше стало осадков. Вот так – тепло и без дождей целый год. Правда, на фоне вроде как приятных бонусов от погоды стала страдать природа. Озёра и реки обмелели. И это уже не первый год.

Такое потепление не на пользу и животным. Тяжело приходится зайцу-беляку, горностаю и белым куропаткам. Они любят холод, и потому из-за повышения температур рискуют попасть в Красную книгу. А вот тарантулу из Украины, наоборот, в тепле приятнее, и он мигрирует к нам.

Из-за потепления страдают и растения. Понижение грунтовых вод, риски лесных пожаров, всё это – минусы потепления. Но есть и плюсы: плантации виноградников, бахчи, персиковые сады и даже киви – теперь это белорусские реалии.

О такой смене сезонов, судя по тренду, вскоре позабудем. И всё же какая? Дождливая, туманная, снежная? Какой будет эта зима, специалисты прогнозируют с оглядкой на 2020-й.

Сергей Лысенко, директор Института природопользования Беларуси НАН Беларуси: «Январь, по расчётам климатических моделей, предполагается достаточно тёплым, примерно на 3 градуса выше климатической нормы. Февраль ожидается прохладным и будет схожим с 2012 годом».

Но если очень хочется заглянуть дальше февраля, можно довериться народным приметам. В старину зиму определяло 19 декабря. Если до этого дня не было морозов и не улёгся хороший снег, то и хорошей снежной зимы не ждали. И если поднять архивы, 19 декабря в прошлом году – облачно и плюс 5. А вот ещё несколько примет.

Оксана Котович, этнокультуролог: «Если Коляды выпадали на растущую луну, это предсказывало хороший, удачный год. 14 января Старый Новый год выпадает как раз на растущий месяц. Ещё один очень важный показатель для белорусов – это первые 12 дней года. Каждый день говорил о том, каким будет месяц – дождливым, сухим».

Если верить приметам, то октябрь будет таким, как сегодня – просто выгляньте в окно. 14 февраля можете сами спрогнозировать, май – если будет тепло и петух напьётся воды из лужи, значит, тепло. Только сработает ли? Ведь пока тренд сохраняется, этот год уже на 6–10 градусов выше нормы. Правда, этот плюс может принести грозы, ливни и засуху.

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