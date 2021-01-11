Как Telegram-каналы врут по поводу протестов в Беларуси? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

О том, как сохранить суверенитет Беларуси, шла речь во Дворце Независимости. Президент принял с докладом Генерального прокурора страны. Андрей Швед доложил о криминогенной обстановке, отметив, что она под контролем. Более того, практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня. Тяжких – более чем на 25%, особо тяжких – на 14%, а преступлений в быту – на 11%. Но есть тревожные звоночки – существенно увеличилось количество киберпреступлений. Самые распространённые – звонки якобы из банка или продавцов под предлогом безопасности – сообщить по телефону реквизиты банковских карт. Многие доверчивые граждане таким образом уже теряли свои деньги.

Президент подчеркнул главную задачу Генпрокуратуры – делать всё для соблюдения законности и защиты людей. Тем более в период пандемии.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021-й будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет».

Ещё одна тема, которую подробно обсудили во Дворце Независимости, – нарастание экстремизма. Генеральный прокурор уверен: остудить горячие головы поможет усиление ответственности, в том числе и уголовной.

Пока мы с вами праздновали Новый год и Рождество, некоторые из наших сограждан проводили эти недели, скажем так, странно. Вообще, конечно, немножечко сходить с ума даже в праздники никому не запрещается. Вопрос в том, что эти граждане настойчиво пытаются всех обмануть, что их если не миллионы (уже и на том спасибо), то тысячи. Но на самом деле их по стране осталось где-то как зрителей «Святочнага вечара з Маргарытай Ляўчук» – то есть человек 500, из них не исключено, что добрая половина оказалась там случайно. Последний масштабный фейк наших любимых и сумасшедших телеграм-каналов оппозиции – о том, что всё в порядке, они, мол, не проиграли, это план такой – стать незаметными. Открываешь телеграм-каналы – вроде есть протесты; закрываешь и выходишь на улицу – нет; стоишь на площади, смотришь в телефон – ну вот, здесь протестуют; поднимаешь голову – нет, спокойно. Чудеса.

Как нам доподлинно известно из того лагеря, у них там упадок и уныние. Потому что всё кончено. План собрать хоть какое-то количество бчбэшников в новогоднюю ночь начал проваливаться ещё за неделю до курантов.

И вот началась ложь – никто же вам не скажет, что не получилось, а соврут, что вы теперь сами чего-то делайте и куда-то ходите, а победа придёт. И не забудьте ещё фотографировать ёлки, лепить снеговиков, читать стишки на стульчике и водить хороводы.

Не революция, а какой-то утренник в детском саду. Или вот в половину двенадцатого 31 декабря. Высуньте свою головушку в форточку и что-то покричите в пустоту. И фейерверк запустите – этого же никто никогда не делал раньше в Новый год, правда? Соседу в окошко фонариком посветите ещё – и тогда режим обязательно падёт.

Если кто-то начитался этих советов и выполнил их – вы уж извините, мне вам нечего сказать в телеэфире. Что же до остальных – возможно, вы ждали каких-то массовых протестов.

В новогоднюю ночь – потому что наша оппозиция вам их обещала – вся Беларусь выйдет. Но вас обманули, и на этот немного сумасшедший праздник никто не пришёл. Обманутой (здесь, правда, слава богу) оказалась и белорусская милиция, которая вышла в усиленное дежурство – а белорусы мирно, как и всегда, провели эту новогоднюю ночь. Но, опять же, открываешь телеграм-каналы – а там революция. Правда, вам врут уже даже в мелочах. Один день – небольшая компания стоит вдоль дороги и что-то кричит.

Беларусь, конечно, жыве, но вот на следующий день в Минске вообще никто никуда не вышел. И телеграм-каналы решают посчитать вас за идиотов и выдать этот фейк: та же улица, те же люди, чуть другой монтаж, но главное – накладывается звук других криков и сигналы машин. Причём на видео отчетливо видно, что машин на дороге нет вообще и сигналить просто некому. Зачем?

Если честно, то, что в телеграм-каналах вам врут, оказалось не самой большой бедой. Нам навязывают неадекватное поведение, за которое ещё год назад светила бы психиатрическая клиника, и политика здесь совершенно не при чем. Вот это, по мнению всяких стёп, революционное движение в Беларуси.

Кажется, перемены у кого-то уже наступили. Конечно, в тексте можно написать, что протестующих ещё много, дух революции не угас. А видео – ну вот только такая революция осталась, другой, мол, нет.

Вы, возможно, скажете – вырвано из контекста? Но таких видео сейчас в телеграм-каналах – валом, лишь они способны хоть как-то поддерживать фейк о незатухшей революции. Вот как борется с режимом Минский район. Два человека с флагами под песню группы «Тату» убегают по снегу в лес. Что хотел этим сказать автор? Может, у вас есть версии – напишите в комментариях в YouTube. Но посмотрите ещё раз – вам врут, что в Беларуси ещё протесты, а на самом деле... И, кстати, догонят.

К чему привели ложь и сумасшествие телеграм-каналов? От них начали массово отписываться. Белорусы ещё и просто устали от этой лавины информации. И устали разбираться, кто там ещё соврал. Какая-то безысходная беготня и ходьба по кругу.

Какие-то люди хаотических ходят по дворам и лесам с флагами – это правда. А вот революция или протесты в Беларуси – это ложь. Не ведитесь. А ещё лучше – откройте прямо сейчас свой смартфон и почистите телеграм. А заодно – память. Может, хватит уже обманываться?

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