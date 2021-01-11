Андрей Кунцевич о делегатах Всебелорусского народного собрания: Они понимают, что страна – это не про котлеты и ленточки, это про судьбы людей

Источник материала: ОНТ

До Всебелорусского народного собрания, которое пройдёт в Минске, остаётся ровно месяц. 11 и 12 февраля в столицу приедут делегаты со всей страны, чтобы решить самые глобальные задачи.

На этой неделе регионы окончательно определились с теми, кто привезёт на форум вопросы и предложения. От граждан, трудовых коллективов, организаций – всего 2 700 человек.

Как идёт подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию? С какими вопросами и предложениями приедут делегаты? И кто они? Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Подробности – в видео.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram