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Андрей Кунцевич о делегатах Всебелорусского народного собрания: Они понимают, что страна – это не про котлеты и ленточки, это про судьбы людей
Источник материала: ОНТ
До Всебелорусского народного собрания, которое пройдёт в Минске, остаётся ровно месяц. 11 и 12 февраля в столицу приедут делегаты со всей страны, чтобы решить самые глобальные задачи.
На этой неделе регионы окончательно определились с теми, кто привезёт на форум вопросы и предложения. От граждан, трудовых коллективов, организаций – всего 2 700 человек.
Как идёт подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию? С какими вопросами и предложениями приедут делегаты? И кто они? Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.
Подробности – в видео.
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Андрей Кунцевич о делегатах Всебелорусского народного собрания: Они понимают, что страна – это не про котлеты и ленточки, это про судьбы людей
До Всебелорусского народного собрания, которое пройдёт в Минске, остаётся ровно месяц. 11 и 12 февраля в столицу приедут делегаты со всей страны, чтобы решить самые...
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