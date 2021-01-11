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Андрей Кунцевич о делегатах Всебелорусского народного собрания: Они понимают, что страна – это не про котлеты и ленточки, это про судьбы людей

11.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Кунцевич о делегатах Всебелорусского народного собрания: Они понимают, что страна – это не про котлеты и ленточки, это про судьбы людей

До Всебелорусского народного собрания, которое пройдёт в Минске, остаётся ровно месяц. 11 и 12 февраля в столицу приедут делегаты со всей страны, чтобы решить самые глобальные задачи. 

На этой неделе регионы окончательно определились с теми, кто привезёт на форум вопросы и предложения. От граждан, трудовых коллективов, организаций – всего 2 700 человек.

Как идёт подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию? С какими вопросами и предложениями приедут делегаты? И кто они? Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Подробности – в видео.


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Теги: Минск
 
 
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До Всебелорусского народного собрания, которое пройдёт в Минске, остаётся ровно месяц. 11 и 12 февраля в столицу приедут делегаты со всей страны, чтобы решить самые...
 
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