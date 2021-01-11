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Игорь Петришенко – о том, сколько тысяч детей поздравили в рамках акции «Наши дети» и какие подарки они получили
Источник материала: ОНТ
В нашем суетном мире всё труднее находить добрые слова и совершать добрые поступки. Взрослые зачастую заняты погоней за материальными вещами, попытками обустроить свою жизнь, сделать её технологичнее. И иногда забывают о самом простом – дарить радость детям. Особенно тем, кто больше других нуждается в теплоте и заботе. Это о республиканской акции «Наши дети».
Официально акция заканчивается сегодня, но поддержка будет всегда, постоянно. Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
Просто нужно видеть эти глаза, когда взрослые приезжают к ним с подарками и добрыми словами. Забота – вот что им надо. Акции «Наши дети» уже более 25 лет. Уже выросло целое поколение тех, о ком заботились ещё в середине 90-х. И то, что эта теплота десятилетиями не угасает, – большая заслуга государства.
Игорь Петришенко рассказал и о подарках, которые получают дети.
Подробности в видео.
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Игорь Петришенко – о том, сколько тысяч детей поздравили в рамках акции «Наши дети» и какие подарки они получили
В нашем суетном мире всё труднее находить добрые слова и совершать добрые поступки. Взрослые зачастую заняты погоней за материальными вещами, попытками...
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