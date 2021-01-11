Итоги выборов и нападение на Капитолий: как страны мира реагируют на события в США?

Источник материала: ОНТ

Главной международной новостью этой недели стали, безусловно, события в США. Вот уж действительно, где надо задуматься о единстве. Но пока там всё очень тревожно. И то, что произошло в среду, большой кризис. В ноябре состоялись выборы Президента. После утомительных подсчётов голосов (а это уже, похоже, становится американской фишкой) победителем был объявлен Джо Байден. Но его конкурент Дональд Трамп просто так сдаваться не собирался.

В среду Сенат и Палата представителей США должны были утвердить Байдена президентом окончательно. Но в итоге заседание было сорвано. Сторонники Дональда Трампа, подогретые его заявлениями об украденной победе, пошли на штурм Капитолия.

Толпу было не остановить. Штурм, огромный ущерб зданию, грабежи и стычки с полицией. В итоге 14 офицеров получили ранения. Ещё пять человек погибли – из них один полицейский. Вот такие итоги пяти часов американской демократии. Сенат всё-таки утвердит Байдена президентом, правда, не воскресит пятерых погибших. Да и Трамп, видимо, осознав, к чему привёл его призыв, объявит, что процесс передачи власти состоится. Теперь уже мирно. 20 января пройдёт инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, которому не позавидуешь. Как и всему американскому народу.

Не изжила ли себя та самая избирательная система в США, которая уже не первые выборы показывает свою неполноценность? Вспомните, какая неразбериха была ещё двадцать лет назад и как тогда победил Джордж Буш-младший! Давайте вспомним, в каких условиях проходили выборы четыре года назад в борьбе Трампа с Хиллари Клинтон! Уже тогда было очевидно, что система работает со сбоями! И уже тогда были первые акции протеста. Теперь вот дошло до смертей. И здесь уже не до демократии.

Когда для всего мира американские демократические ценности декларируются как незыблемый великий оплот прав и свобод, так и хочется спросить: а что тогда произошло в Вашингтоне? Почему для Белого дома свержение власти в одной стране – это демократия, а в своей – мятеж и террор? Почему тот же Байден в августе пишет про «отважных граждан Беларуси», а сейчас – про «американских мятежников и бунтовщиков». Почему американский политик, бывший посол США в России Майкл Макфолл в одном своём твиттере вынес приговор всей американской демократии: идиотам, сравнивающим храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными автократическими головорезами в Капитолии: я заблокирую вас! То есть когда берут штурмом Капитолий – это мятеж и бунт головорезов. А когда блокируют дороги, замыкают рельсы, нападают на сотрудников правоохранительных органов, травят членов их семей, включая детей – это отвага и храбрость? Скорее, слабоумие и отвага. Не меньше. И вот по такой логике США теперь должны ввести санкции против самих же себя. А пока тех, кто пошёл на штурм Капитолия, ждут суды. Как минимум дела в отношении 50-ти человек, которые с оружием атаковали Сенат, ждёт ответственность.

Давайте посмотрим, какой была в мире реакция на события в США.

Россия

В Москве внимательно следят за тем, что происходит в США. Не только потому, что интересно наблюдать, как в сейчас, в недавнем оплоте прав и свобод – демократы обвиняют республиканцев, черные – белых, левые – правых, но и потому, что в этой повестке сразу же появилась и Россия. Её обвиняют все и во всём. Задаваться справедливым вопросом, цитируя отрывок из «Красной жары», где, хоть и с акцентом, но по-русски было: «Какие ваши доказательства?» – здесь перестали. Больше интересуются трактовками. Например, тем, как подобные события в Киеве и Минске, называемые «революцией достоинства», в Вашингтоне вдруг превращаются во «внутренний терроризм». Ну, и сколько ответственности в связи с этим вложат в «руку Кремля».

«Русские повсюду!» – это такой уже привычный вброс, когда у США появляются собственные проблемы. Помните обвинения во вмешательстве в выборы, скандал с тайным «русским кодом» в программах ФБР, об агентах Кремля трубили во время акций Black Lives Matter, мол, русские там притворяются «черными активистами». Надо сказать, что, наверное, привыкнув к таким нападкам, Москва в этот раз даже начала над ними иронизировать и сама давать повод для разговоров. Таким, например, стал твитт первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Он разместил фотографии штурмующих Капитолий и написал буквально следующее: «Вполне себе, как на Майдане, картинки идут из Вашингтона. Некоторые мои друзья спрашивают, будут ли раздавать печеньки протестующим, что стало бы откликом на выходку Виктории Нуланд. Я думаю, что шанс такого мизерный, ведь в Вашингтоне нет посольства США!»

Это такой прозрачный намек на роль в «экспорте демократии» ключевых дипломатов и американских ястребов на постсоветском пространстве. Которую США, кстати, всегда трактуют как поддержку свободы выбора граждан. Но, как оказалось, только не у себя дома.

Неудивительно, что американцы сразу же стали искать виноватых. И Россия оказалась в лидерах этого списка. Спикер Палаты представителей Конгресса в своем минутном выступлении назвала имя президента России шесть раз. Дословная цитата из Вашингтона: «Путин ждал этого дня». Критике также уже подверглись и эфиры федеральных телеканалов, которые позволили себе одновременно транслировать и хаос в Капитолии, и празднование православного Рождества в России. Американцы трактуют это как пропагандистский нарратив Кремля, забывая, что обычно делают так и сами, показывая, например, в режиме нон-стоп беспорядки в Беларуси. Дальше, уверены эксперты, будет больше. Под ударом окажется каждый, кто назовет протестующих в США «народом», а не «террористами».

Кстати, по поводу отработки грантов. Интересна реакция на события в США российской оппозиции. Она, как и у нашей, белорусской, была немного заторможенной: долго ничего не писали. А потом… чудесным образом встали на сторону американских копов. Сообщали, сколько из них получили ранения, сколько пострадали. Убитые прямо в сердце демократии: протестующие – это ничего не значит, так, между делом. Это только в России, ну, или в Беларуси, – ответственность за нападение на силовика: фашизм и сталинский тоталитаризм. В США – это другое.

Между тем американская пресса называет ситуацию в Вашингтоне «ужасной» и «небывалой», но в знак протеста против насилия не уволился еще ни один журналист. Напротив, пишут о фактической попытке государственного переворота в США. Указывается на то, что все, кто ворвались в здание Капитолия, могут в итоге стать фигурантами громких уголовных дел и получить пожизненные сроки. Между тем заметен и спрос на альтернативную точку зрения. Можно обратить внимание на твитт Уильяма Бинни – это бывший технический директор АНБ, который критиковал правительство США из-за слежки за простыми гражданами. Так вот, он советует подписчикам, которые, кстати, с ним соглашаются, смотреть непредвзятые репортажи на Russia Today. Словом, опять эти русские.

А какие могут быть последствия для России после событий в Вашингтоне? Эта тема для Москвы не предполагает неожиданностей. При любом исходе капитолийского противостояния это вряд ли повлияет на американо-российские отношения: они, скорее всего, будут осложняться. Вопрос о санкциях против России уже давно перестал быть дискуссионным. И республиканцы, и демократы поддерживают политику давления. Тем не менее, рассчитывают в Кремле, с учетом жестких внутренних проблем, самые смелые проекты, например, по «экспорту демократий» в постсоветские страны, американцам все-таки придется отложить в сторону. Хотя бы на время.

Европейский союз

Отношения ЕС и США сегодня определённо нужно делить на две части – Брюссель и Вашингтон, Брюссель и Дональд Трамп. С Трампом у Европы не сложилось почти сразу – за 4 года были и настоящие торговые войны, и выход США из Парижского соглашения по климату, и постоянные упрёки в том, что европейцы не платят положенные суммы в бюджет НАТО и так далее. Трамп, с присущей ему деловой хваткой, как и в отношениях с другими партнёрами, пытался произвести настоящую ревизию соглашений с ЕС. Поэтому не удивительно, что большая часть ведущих европейских политиков в эти дни выступила с жёсткими, можно сказать антитрамповскими заявлениями.

Глава Европейского совета в эфире бельгийского телевидения очень долго, с нескрываемой обидой рассказывал, что долгие месяцы именно из-за поведения Дональда Трампа у ЕС и США не было полноценного диалога. Теперь страница Трампа перевернута, и он уже человек прошлого с международной точки зрения, считает Шарль Мишель, намекая на то, что так думает большинство лидеров ЕС.

Штурм Капитолия поспешили осудить все видные политики европейского континента. Европейские политики давно перестали скрывать, что их симпатии на стороне Байдена. Председатель Еврокомиссии оценивая события в Вашингтоне, большую часть выступления посвятила комплиментам в адрес избранного президента США, выразив надежду на плодотворную работу. Для того чтобы уладить торговые споры, которые касались таможенных пошлин, её предшественнику Жан Клоду Юнкеру пришлось лично летать в США, буквально на поклон к Дональду Трампу. Несмотря на прогресс и договорённости о движении навстречу, большое количество споров между Брюсселем и Вашингтоном так и остались нерешёнными.

Эммануэль Макрон, наверное, один из немногих европейских политиков, кто не может пожаловаться на плохие отношения с Трампом. Макрона президент США принимал у себя со всеми почестями и называл французского президента отличным парнем. Возможно поэтому он был наиболее дипломатичен.

Политологи считают, что несмотря на то, что Вашингтон уже понёс репутационные потери, как оплот мировой демократии, внутреннее противостояние может продолжиться и даже усилиться, если демократы решат объявить Трампу импичмент, чтобы лишить его даже возможности избираться на высший пост в стране ещё раз. Миллионы сторонников Трампа, которые убеждены, что их обманули на выборах, могут просто парализовать работу новой администрации. Отреагировав на штурм Капитолия, европейские политики вновь вернулись в режим ожидания. Трампа они уже списали, но до инаугурации Байдена ещё есть время. И оно сегодня весьма непредсказуемо.

Конечно, президентство Дональда Трампа высветило множество проблем, которые в двусторонних отношениях ЕС и США существовали и до него, и вероятно, они никуда не пропадут. В условиях, когда центр глобальной экономики всё больше смещается в Азию, Штаты наверняка продолжат воспринимать Европу как торгового соперника, а не партнёра. И всё же в Евросоюзе надеются на возрождение трансатлантического партнерства в том виде, в каком оно существовало до 2016 года. До Трампа. Так теперь часто характеризуют время его президентства.

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