|
В МЧС рассказали, сколько деревьев упали на автомобили из-за непогоды
Источник материала: ОНТ
Четыре автомобиля повреждены упавшими деревьями в Минске. Об этом сообщили в
При этом спасатели привлекались 10 раз при заносах автомобилей на дорогах. Пострадавших нет.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре автомобиля повреждены упавшими деревьями в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. При этом спасатели привлекались 10 раз при заносах автомобилей на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)