В МЧС рассказали, сколько деревьев упали на автомобили из-за непогоды

Источник материала: ОНТ

Четыре автомобиля повреждены упавшими деревьями в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

При этом спасатели привлекались 10 раз при заносах автомобилей на дорогах. Пострадавших нет.

Фото: БЕЛТА

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