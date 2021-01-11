Детский православный лагерь в агрогородке Солтановщина: история создания и судьба его основателя

Источник материала: ОНТ

Добра мы желаем друг другу в начале каждого года. И на Новый год, и на светлый праздник Рождества, который православный мир встретил на этой неделе. Событие божественное, оттого где-то волшебное, ведь ангел прилетел. И Христос родился. Это один из важнейших христианских праздников и государственный в более чем ста странах мира. Пусть в прошлом останутся все ошибки и грехи. И пусть будущее будет светлым и мирным.

И встреча Президента с прихожанами началась именно с пожеланий будущего. Для Александра Лукашенко быть в этот день вместе с православными христианами – добрая многолетняя традиция. Храм Воздвижения Креста Господня находится на столичной улице Тимирязева – место символическое. Рядом – мемориальный комплекс, где в годы Великой Отечественной войны упокой души нашли более 80 тысяч наших предков. Затронули на встрече и тему памяти, и тему будущего – каким ему быть?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное – мы можем это потерять безвозвратно».

Александр Лукашенко передал в дар храму икону Божией Матери «Взыскание погибших». Митрополит, в свою очередь, вручил Президенту бронзовый макет храма, сувенирный колокол в память об окончании его строительства, а также книгу под названием «…И отрёт Бог всякую слезу». Александр Лукашенко пообещал православной церкви и её прихожанам любую помощь от государства.

Сразу после Рождества у православных верующих наступает череда святых дней. Святки продлятся до 19 января – Крещения, и это время дано нам не только для праздничных гуляний, а, в первую очередь, для раздумий. Не случайно именно в эти дни в Беларуси с 1997 года Президент присуждает премии «За духовное возрождение». Для её героев «духовное возрождение» – это не просто высокая награда, она наполнена глубочайшим смыслом и, что важно, делом, которому каждый из них посвящает себя.

В рождественскую неделю наша съемочная группа побывала в агрогородке Солтановщина. Вы могли о нём не слышать, но несколько раз в году там собираются больше ста детей и молодых людей из разных стран, чтобы вместе учиться добру и постигать смысл библейского слова. Делают это с удовольствием и мечтают вернуться снова. На таких слётах выросли уже несколько поколений, а основал это дело протоиерей Олег Абрамович. Человек с удивительной судьбой.

На своём пути к церкви он стал ветераном военной разведки ВДВ, получил педагогическое образование, работал учителем младших классов, маляром, инкассатором. Но когда судьба привела в церковь, понял, что свою новую историю будет писать в тогда ещё деревне Солтановщина Несвижского района…

Протоирей Олег Абрамович, настоятель прихода храма Святой Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района: «Тут эти колонны – их не было, были гнилые, старенькие, всё это наклонено было, могло обрушиться, пола не было. Я остался, у меня было духовное кормление, и мне священник сказал служить, куда послали. Ты здесь дан им в утешение! А если ты в утешение, сам ты можешь не утешиться, конечно. Утешился, сам тоже. Потихоньку, можно сказать, на ссыльном приходе и появился городок такой».

Он расскажет о том, как создал здесь один из самых известных православных детских лагерей в стране, но интервью прервётся телефонным звонком, на который, как и на его многие другие, не ответить нельзя.

Сегодня агрогородок Солтановщина хорошо известен работой детского лагеря «Святая Русь Солтановщина». 18 лет назад своими силами он создал то, что подсказала судьба.

Протоирей Олег Абрамович, настоятель прихода храма Святой Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района: «Я подружился с молодым священником. Он приехал в 2002 году летом, а я тут колоколенку делал, копался в сорняках, камнях, и он нудит – вот, свозил в Жировичи детей, там пожили, лето закончилось. Я говорю: надоело мне это всё, вези детей своих, моих, чего-нибудь придумаем, лагерь будем делать. Когда? Через неделю и сделаем!»

Первая смена в палатках, собранных своими силами – и сразу 50 юных гостей в надежде провести своё лучшее лето. Через год приехали 100. На территории храма вместе строили деревянные дома, особая гордость – глиняный. И кажется, чем заинтересовать современных детей в век технологий и такого увлекательного виртуального мира? Но вот уже 18 лет они возвращаются сюда снова и снова, вырастают и привозят своих детей, чтобы уже они становились лучше.

Здесь нет правил об ограничении интернета или мобильных телефонов. Здесь умеют сделать так, что дети просто забывают о гаджетах. Зато в обязательной программе – посещение Несвижского дома-интерната для престарелых и инвалидов. И такой день вне зависимости от возраста преподносит самый ценный урок.

Протоирей Олег Абрамович, настоятель прихода храма Святой Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района: «Они тут сделают пирожки и потом их раздают и видят, как у нас иногда люди дома живут и друг другу не радуются, а тут чужие люди – и они так рады! И вот мальчик в 7 лет чувствует, что он самый желанный человек в этих дверях».

Со временем детский лагерь стал целым движением. При церкви, где раньше не было своего хора, теперь проводят певческие фестивали, встречи с интересными людьми, знакомят детей с разными профессиями и, конечно, подсказывают, как найти смысл слова Божьего. И 18 лет здесь всё это получается.

Протоирей Олег Абрамович, настоятель прихода храма Святой Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района: «Что такое Бог? Это всё пронизывающий дух. То есть Бог – все! Самое главное, чтобы мы могли увидеть его. Почему существует такая премия? Во-первых, это всё, конечно, приятно. Доброе слово и кошке приятно. Я же её не получил как самый хороший священник. Я за деятельность получил общественную. И когда внимание на таком высоком уровне – это благодарность от большого общества государства маленькому обществу. Мы смогли отвлечь внимание от быта людей и показать духовные основы».

Он не любит говорить о планах и до сих пор считает своё дело скромным. Сам – отец пятерых детей, готов дать совет каждому, кто к нему обратится. И помочь, кажется, всем, кто в этом особенно нуждается. Ради мира, добра и духового возрождения каждого из нас.

Протоирей Олег Абрамович, настоятель прихода храма Святой Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района: «Конечно, более 20 лет назад, когда я сюда пришёл, ни о какой премии тут и думать не могли бы. Когда ты к чему-то такому приходишь, тебя это просто радует. Как Господь говорит: радуйтесь и непрестанно молитесь. Вот эту радость ты не где-то в себе носишь, а кто-то даёт тебе такую радость. Мы очень благодарны тем, кто нас заметил, и будем стараться оправдать это доверие».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram