|
Детский православный лагерь в агрогородке Солтановщина: история создания и судьба его основателя
Источник материала: ОНТ
Добра мы желаем друг другу в начале каждого года. И на Новый год, и на светлый праздник Рождества, который православный мир встретил на этой неделе. Событие божественное, оттого где-то волшебное, ведь ангел прилетел. И Христос родился. Это один из важнейших христианских праздников и государственный в более чем ста странах мира. Пусть в прошлом останутся все ошибки и грехи. И пусть будущее будет светлым и мирным.
И встреча Президента с прихожанами началась именно с пожеланий будущего. Для Александра Лукашенко быть в этот день вместе с православными христианами – добрая многолетняя традиция. Храм Воздвижения Креста Господня находится на столичной улице Тимирязева – место символическое. Рядом – мемориальный комплекс, где в годы Великой Отечественной войны упокой души нашли более 80 тысяч наших предков. Затронули на встрече и тему памяти, и тему будущего – каким ему быть?
Александр Лукашенко передал в дар храму икону Божией Матери «Взыскание погибших». Митрополит, в свою очередь, вручил Президенту бронзовый макет храма, сувенирный колокол в память об окончании его строительства, а также книгу под названием «…И отрёт Бог всякую слезу». Александр Лукашенко пообещал православной церкви и её прихожанам любую помощь от государства.
Сразу после Рождества у православных верующих наступает череда святых дней. Святки продлятся до 19 января – Крещения, и это время дано нам не только для праздничных гуляний, а, в первую очередь, для раздумий. Не случайно именно в эти дни в Беларуси с 1997 года Президент присуждает премии «За духовное возрождение». Для её героев «духовное возрождение» – это не просто высокая награда, она наполнена глубочайшим смыслом и, что важно, делом, которому каждый из них посвящает себя.
В рождественскую неделю наша съемочная группа побывала в агрогородке Солтановщина. Вы могли о нём не слышать, но несколько раз в году там собираются больше ста детей и молодых людей из разных стран, чтобы вместе учиться добру и постигать смысл библейского слова. Делают это с удовольствием и мечтают вернуться снова. На таких слётах выросли уже несколько поколений, а основал это дело протоиерей Олег Абрамович. Человек с удивительной судьбой.
На своём пути к церкви он стал ветераном военной разведки ВДВ, получил педагогическое образование, работал учителем младших классов, маляром, инкассатором. Но когда судьба привела в церковь, понял, что свою новую историю будет писать в тогда ещё деревне Солтановщина Несвижского района…
Он расскажет о том, как создал здесь один из самых известных православных детских лагерей в стране, но интервью прервётся телефонным звонком, на который, как и на его многие другие, не ответить нельзя.
Сегодня агрогородок Солтановщина хорошо известен работой детского лагеря «Святая Русь Солтановщина». 18 лет назад своими силами он создал то, что подсказала судьба.
Первая смена в палатках, собранных своими силами – и сразу 50 юных гостей в надежде провести своё лучшее лето. Через год приехали 100. На территории храма вместе строили деревянные дома, особая гордость – глиняный. И кажется, чем заинтересовать современных детей в век технологий и такого увлекательного виртуального мира? Но вот уже 18 лет они возвращаются сюда снова и снова, вырастают и привозят своих детей, чтобы уже они становились лучше.
Здесь нет правил об ограничении интернета или мобильных телефонов. Здесь умеют сделать так, что дети просто забывают о гаджетах. Зато в обязательной программе – посещение Несвижского дома-интерната для престарелых и инвалидов. И такой день вне зависимости от возраста преподносит самый ценный урок.
Со временем детский лагерь стал целым движением. При церкви, где раньше не было своего хора, теперь проводят певческие фестивали, встречи с интересными людьми, знакомят детей с разными профессиями и, конечно, подсказывают, как найти смысл слова Божьего. И 18 лет здесь всё это получается.
Он не любит говорить о планах и до сих пор считает своё дело скромным. Сам – отец пятерых детей, готов дать совет каждому, кто к нему обратится. И помочь, кажется, всем, кто в этом особенно нуждается. Ради мира, добра и духового возрождения каждого из нас.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добра мы желаем друг другу в начале каждого года. И на Новый год, и на светлый праздник Рождества, который православный мир встретил на этой неделе. Событие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)