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Россия усилила контроль за операциями с наличными
Источник материала: Навiны
С 10 января в России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными деньгами. Naviny.by выделили главные особенности.
С этой даты вступили в силу поправки в федеральный
Новшества стали самыми крупными с момента принятия закона в 2001 году.
Об операциях с наличкой могут узнать правоохранители
С 10 января Росфинмониторинг станет получать сведения обо всех операциях с наличными деньгами на сумму от 600 тысяч российских рублей (около 21 тысячи белорусских рублей).
Справка. Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, который противодействует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Что касается работы компаний, то снятие/зачисление наличных на ее счета обязательно контролировалось и раньше. Но только, если такая операция не отвечала характеру хозяйственной работы организации.
Теперь эта оговорка исключена — под контроль взяты все подобные операции с наличкой, которые проводятся в том числе через банкоматы или банковские кассы.
Регулированию также подлежат операции иностранных фондов, трастов, партнерств.
Новшества касаются не только юридических, но и физических лиц.
В частности, под контролем с 10 января оказались ставки граждан в лотерее от 600 тысяч российских рублей.
Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на эту сумму.
В комитете Госдумы по финансовому рынку
Сначала о таких операциях узнает Росфинмониторинг. Этот орган проанализирует операцию, чтобы затем решить вопрос о передаче информации правоохранительным органам для принятия ими предупредительных мер.
Сто тысяч закиньте мне на мобильный
Контролироваться также будут почтовые переводы и возврат средств со счетов мобильных операторов на определенную величину.
В обоих случаях речь идет о сумме свыше 100 тысяч российских рублей (около 3500 белорусских рублей).
По версии газеты
На очереди — сделки с недвижимостью
В дальнейшем отслеживаться будут сделки с недвижимостью, если речь идет о сумме более трех миллионов российских рублей (свыше 104 тысяч белорусских рублей). Под контролем окажутся сделки, которые оплачиваются как в наличной, так и в безналичной форме.
Это новшество будет введено с 2022 года.
Сообщать информацию об этом в Росфинмониторинг будут обязаны все нотариусы, риелторы и юристы.
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С 10 января в России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными деньгами. Naviny.by выделили главные особенности.
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