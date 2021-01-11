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Россия усилила контроль за операциями с наличными

11.01.2021 07:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 10 января в России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными деньгами. Naviny.by выделили главные особенности.

Россия усилила контроль за операциями с наличными
Фото pixabay.com

С этой даты вступили в силу поправки в федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который иначе называют «антиотмывочным».

Новшества стали самыми крупными с момента принятия закона в 2001 году.

 

Об операциях с наличкой могут узнать правоохранители

С 10 января Росфинмониторинг станет получать сведения обо всех операциях с наличными деньгами на сумму от 600 тысяч российских рублей (около 21 тысячи белорусских рублей).

Справка. Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, который противодействует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Что касается работы компаний, то снятие/зачисление наличных на ее счета обязательно контролировалось и раньше. Но только, если такая операция не отвечала характеру хозяйственной работы организации.

Теперь эта оговорка исключена — под контроль взяты все подобные операции с наличкой, которые проводятся в том числе через банкоматы или банковские кассы.

Регулированию также подлежат операции иностранных фондов, трастов, партнерств.

Новшества касаются не только юридических, но и физических лиц.

В частности, под контролем с 10 января оказались ставки граждан в лотерее от 600 тысяч российских рублей.

Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на эту сумму.

В комитете Госдумы по финансовому рынку уточнили, что операции с наличными свыше 600 тысяч российских рублей не запрещены — речь идет именно об усилении контроля.

Сначала о таких операциях узнает Росфинмониторинг. Этот орган проанализирует операцию, чтобы затем решить вопрос о передаче информации правоохранительным органам для принятия ими предупредительных мер.

 

Сто тысяч закиньте мне на мобильный

Контролироваться также будут почтовые переводы и возврат средств со счетов мобильных операторов на определенную величину.

В обоих случаях речь идет о сумме свыше 100 тысяч российских рублей (около 3500 белорусских рублей).

По версии газеты «Ведомости», таким образом государство намерено перекрыть канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополняет баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводит средства с баланса.

 

На очереди — сделки с недвижимостью

В дальнейшем отслеживаться будут сделки с недвижимостью, если речь идет о сумме более трех миллионов российских рублей (свыше 104 тысяч белорусских рублей). Под контролем окажутся сделки, которые оплачиваются как в наличной, так и в безналичной форме.

Это новшество будет введено с 2022 года.

Сообщать информацию об этом в Росфинмониторинг будут обязаны все нотариусы, риелторы и юристы.

 
 
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С 10 января в России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными деньгами. Naviny.by выделили главные особенности.
 
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