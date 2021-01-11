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В Гомеле «Яндекс.Такси» протаранил машину ГАИ

11.01.2021 07:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле «Яндекс. Такси» врезалось в припаркованный автомобиль ГАИ. Видео с моментом ДТП опубликовало сообщество «ЧП Гомель».

ДТП произошло вечером 10 января на улице Интернациональной.

Водитель такси ехал в крайней левой полосе — и вдруг резко решил перестроиться. А там с включенными проблесковыми маячками синего цвета стоял автомобиль ГАИ. Его таксист не заметил из-за троллейбуса. Произошло столкновение.

К счастью, обошлось без пострадавших.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла вечером 10 января на улице Интернациональной.
 
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