В Гомеле «Яндекс.Такси» протаранил машину ГАИ

Источник материала: Tut.by

В Гомеле «Яндекс. Такси» врезалось в припаркованный автомобиль ГАИ. Видео с моментом ДТП опубликовало сообщество «ЧП Гомель».

ДТП произошло вечером 10 января на улице Интернациональной.

Водитель такси ехал в крайней левой полосе — и вдруг резко решил перестроиться. А там с включенными проблесковыми маячками синего цвета стоял автомобиль ГАИ. Его таксист не заметил из-за троллейбуса. Произошло столкновение.

К счастью, обошлось без пострадавших.