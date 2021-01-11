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В Беларусь пришли морозы
Источник материала: Навiны
С сегодняшнего дня в Беларуси заметно похолодает.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег. В отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:
Ранее сообщалось, что с 9 часов утра 7 января до 9 часов утра 9 января в Минске
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С сегодняшнего дня в Беларуси заметно похолодает.
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