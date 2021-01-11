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«Какое страшное горе». В поселке Свислочь погиб десятилетний мальчик

11.01.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла накануне во второй половине дня в поселке Свислось (Пуховичский район).

«Какое страшное горе». В поселке Свислочь погиб десятилетний мальчик
Фото pixabay.com

Как сообщает ПСО «Ангел», десятилетний Мирон Шайтанов примерно в три часа «ушел кататься на санках и домой не вернулся».

В этой связи был объявлен экстренный сбор поисковой группы. Однако буквально через час поступила команда «отмена». Отряд сообщил, что мальчик погиб.

Пользователи написали десятки соболезнований под сообщением о трагедии.

Обстоятельства гибели ребенка не разглашаются.

 
 
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Трагедия произошла накануне во второй половине дня в поселке Свислось (Пуховичский район).
 
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