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«Какое страшное горе». В поселке Свислочь погиб десятилетний мальчик
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла накануне во второй половине дня в поселке Свислось (Пуховичский район).
Как сообщает ПСО «Ангел», десятилетний Мирон Шайтанов примерно в три часа «ушел кататься на санках и домой не вернулся».
В этой связи был объявлен экстренный сбор поисковой группы. Однако буквально через час поступила команда «отмена». Отряд сообщил, что мальчик погиб.
Пользователи написали десятки соболезнований под сообщением о трагедии.
Обстоятельства гибели ребенка не разглашаются.
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Трагедия произошла накануне во второй половине дня в поселке Свислось (Пуховичский район).
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