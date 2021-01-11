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В Минской области ребенок ушел кататься на санках и пропал. Его нашли мертвым

11.01.2021 08:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером в Пуховичском районе в розыск был объявлен 10-летний Мирон Шайтанов. По данным добровольцев из отряда «Ангел», еще днем школьник из г. п. Свислочь отправился с другими детьми кататься на санках и пропал. Спустя час поисковики сообщили, что ребенок найден мертвым.

По предварительным данным, Мирон по какой-то причине ушел с горки один, до дома не дошел. К поискам были привлечены милиция и спасатели. Позже школьника нашли в колодце недалеко от дома.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

(будет дополнено)

 
 
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Вчера вечером в Пуховичском районе в розыск был объявлен 10-летний Мирон Шайтанов. По данным добровольцев из отряда «Ангел», еще днем школьник из г. п. Свислочь...
 
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