В Минской области ребенок ушел кататься на санках и пропал. Его нашли мертвым

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в Пуховичском районе в розыск был объявлен 10-летний Мирон Шайтанов. По данным добровольцев из отряда «Ангел», еще днем школьник из г. п. Свислочь отправился с другими детьми кататься на санках и пропал. Спустя час поисковики сообщили, что ребенок найден мертвым.

По предварительным данным, Мирон по какой-то причине ушел с горки один, до дома не дошел. К поискам были привлечены милиция и спасатели. Позже школьника нашли в колодце недалеко от дома.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

(будет дополнено)