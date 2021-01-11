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В Минской области ребенок ушел кататься на санках и пропал. Его нашли мертвым
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в Пуховичском районе в розыск был объявлен 10-летний Мирон Шайтанов. По
По предварительным данным, Мирон по какой-то причине ушел с горки один, до дома не дошел. К поискам были привлечены милиция и спасатели. Позже школьника нашли в колодце недалеко от дома.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
(будет дополнено)
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Вчера вечером в Пуховичском районе в розыск был объявлен 10-летний Мирон Шайтанов. По данным добровольцев из отряда «Ангел», еще днем школьник из г. п. Свислочь...
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