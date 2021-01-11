Репетитор Евгений Ливянт: дистанционное обучение не заработало, зато есть время проверить частные школы и детские сады

Источник материала: Onliner

Напомню несколько моментов, которые смогут подтвердить учителя большинства белорусских школ. Начало пандемии в Беларуси в прошлом году пришлось на конец третьей четверти. Уже в четвертой четверти в классах многих школ сидело от 5 до 30% учеников, остальных родители оставили дома.

И что самое интересное — практически все школьники при пустующих классах были аттестованы за последнюю четверть. Как это произошло? Неужели наша система образования неожиданно продемонстрировала чудеса гибкости и приспосабливаемости? Неужели законодатели срочно внесли поправки в Кодекс об образовании, который запрещает дистанционное образование в школах? Естественно, нет. Министерство образования, утратившее контроль над ситуацией, закрыло глаза на то, что оценки ученикам «нарисовали».

В отличие от белорусов, нашим польским, российским и украинским соседям в кратчайшие сроки удалось организовать телетрансляции по всем урокам школьной программы и запустить сразу несколько образовательных платформ.

Нашим школам категорически запретили использовать чьи бы то ни было платформы, разрешив обращаться только к своей, отечественной, которая, судя по отчетам, существовала. В апреле всем учителям раздали пароли и логины и предложили подключиться к этой платформе. Предполагалось, что сначала это сделают учителя, сами разберутся, как работать с платформой, а затем помогут ученикам. Но до этого этапа дело не дошло: система легла и больше не вставала еще с этапа подключения учителей.

И тут важно понимать, что проблемы дистанционного образования и информатизации обучения не выскочили перед нашим Министерством образования как черт из табакерки, неожиданно. Еще в далеком 2013 году была утверждена Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года, и если бы она была реализована на самом деле, а не в отчетах, то многие проблемы сегодня просто не возникли бы. Согласно концепции, ожидалось, что к 2020 году:

«будут созданы для населения равные возможности получения качественных образовательных услуг на уровне современных требований национальных и международных стандартов вне зависимости от места проживания и обучения и обеспечено на этой основе формирование личности, адаптированной к жизни в информационном обществе со всеми его возможностями, угрозами, вызовами и рисками»;

«не менее 70% населения Республики Беларусь будут иметь возможность воспользоваться электронными образовательными услугами» (в 2012-м этот показатель составлял порядка 10%);

«все учреждения образования и органы управления образованием всех уровней будут обеспечены скоростным широкополосным доступом в сеть интернет»;

«с использованием „облачных“ технологий будет создана единая информационная образовательная среда Республики Беларусь, будет реализован принцип мобильности обучения, получит широкое развитие система дистанционного обучения»;

«значительно уменьшится количество издаваемой печатной продукции учебного назначения»;

«документооборот в системе образования снизится в 3 и более раз».

Что помешало реализовать половину или хотя бы треть задуманного? Думаю, государственных средств на эту программу потрачено немало. А что на выходе? Из недавних интервью министра образования Игоря Карпенко и других чиновников системы образования мы узнали, что дистанционную образовательную платформу запустят, пусть и в тестовом режиме, с 1 января 2021 года. И? Кто-то уже смог хоть что-нибудь протестировать? Российских, украинских, польских, а также англоязычных работающих и постоянно развивающихся ресурсов для дистанционной учебы школьников столько, что замучаешься выбирать.

Наша платформа, говорят, создана, но ее тестирование, судя по всему, засекречено. А еще нашу образовательную платформу запланировано, по словам Игоря Карпенко, «в перспективе отточить с точки зрения единых подходов и требований». Как отточить образовательную платформу, представить не смог, а вот единые подходы и требования — это нам всем понятно, чтобы даже никто не пытался ничего альтернативного создать, а то вдруг окажется, что очередные государственные инвестиции в образование использовали неэффективно и нерационально, а альтернативные варианты и дешевле, и эффективнее.

Вообще, после интервью Игоря Карпенко мне показалось, что он и система образования существуют в параллельных мирах, независимо друг от друга. Судите сами. В воскресенье нам сказали, что в этом году никаких изменений во вступительной кампании не будет, а в понедельник выяснилось, что структура тестов ЦТ существенно изменена почти по всем предметам. В прошлое воскресенье министр утверждал, что новая редакция Кодекса об образовании нужна, чтобы устранить противоречия с реальностью, в частности разрешить дистанционное образование в школе. В среду же, когда проект был опубликован, выяснилось, что дистанционного образования для школ в нем не предусмотрено. Кстати, прочитав новый проект, я пришел к выводу, что, вероятнее всего, Министерство образования попытается с помощью новой редакции кодекса установить тотальный контроль над системой образования, включая дополнительное образование.





Хочу заметить, что российское законодательство об образовании с 1 января 2021 года стало намного либеральнее. Кстати, перед обсуждением новой редакции кодекса в парламенте положено провести общественное обсуждение, но, судя по всему, будет решено, что обществу не очень интересна система образования, и про общественное обсуждение будет предложено забыть.

Что там еще обещано? Достойная зарплата учителей — теперь уже к 2025 году...

Технопарк, аналогичный российскому «Сириусу», тоже должен был заработать с 1 января, в соответствии с указом президента №145 от 12 апреля 2019 года. Наверное, и технопарк скоро заработает в тестовом, но очень секретном режиме. Думаю, и здесь государственных денег уже освоено немало. Хотелось бы еще увидеть реальную пользу от этих затрат.

Короче говоря, за прошедший год, точнее, уже который год Министерство образования ничего толкового придумать и реализовать не может, а посему оно занялось излюбленным делом — проверками. Вот здесь все всегда вовремя получается, на это благое дело хватает и средств, и сил, и желающих. Народная мудрость гласит, что самый фанатичный контролер — тот, кто не способен на созидание. Поэтому с 4 января началась проверка всех частных детских садов и школ. Проверять будут серьезно, если я правильно насчитал, приблизительно по 60 позициям. Давайте еще раз: речь идет не о помощи, не о профессиональных консультациях, что сейчас так нужно небольшим образовательным предприятиям, старающимся удержаться на плаву, а о комплексной проверке, итогом которой наверняка станут штрафы и, вероятно, закрытие учреждений.

И пока мы задаемся вопросами, как уменьшить влияние пандемии на учебный процесс, выстроить систему дистанционного обучения для школьников, которые находятся на изоляции, проверяющие увлеченно изучают «организацию образовательного процесса в дошкольных учреждениях и учреждениях общего среднего образования частной формы собственности». В частности, они интересуются такими актуальными на сегодняшний день вопросами, как «наличие целостной системы контроля на диагностической основе», «моделирование и организация простейшего информационного сервиса и аналитическая культура обработки информации». Но самым сложным предметом для изучения, предполагаю, станет «создание развивающей предметно-пространственной среды: реализация принципов ее построения для разностороннего развития воспитанников».

Насколько я знаю, уже около месяца без отдыха в выходные и праздники сотрудники частных школ вместо того чтобы решать реальные сложные проблемы, связанные с организацией учебного процесса в условиях пандемии, готовят всевозможные документы. Я думаю, что, увидев экзотические заголовки этих отчетов и справок, многие люди удивленно задали бы только один вопрос: «Зачем?»

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