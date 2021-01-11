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Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

11.01.2021 08:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Фамилия Шумахер еще долго будет ассоциироваться с семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1», который семь лет назад получил серьезную травму. Михаэль часто фигурирует в новостных лентах, специализирующихся на автоспорте, хотя подробностей о состоянии здоровья 51-летнего немца нет. Известно лишь, что он вышел из комы. Между тем в 2021 году за руль болида «Формулы-1» сядет сын Михаэля — Мик Шумахер. Он будет выступать за американскую команду Haas F1. Мы нечасто пишем статьи про автоспорт, и этот 21-летний парень ни разу не попадал в нашу ленту, хотя до того как получить приглашение на Королевские гонки, он неплохо показал себя в юниорских дисциплинах. Давайте пробежимся по основным моментам в биографии сына одного из самых знаменитых автогонщиков.

Начало карьеры

Мик родился в 1999 году. Для его отца — Михаэля — этот год был не лучшим в карьере. На Гран-при Великобритании он сломал ногу, в результате чего пропустил шесть заездов и занял в итоге 5-е место. За спиной 30-летнего гонщика уже были две победы в «Формуле-1», и в среде любителей автоспорта он был известен. Хотя настоящую славу Шумахер получил в последующие пять лет, ежегодно принося «Скудерии Феррари» победу. Конечно, сын Михаэля тоже увлекся автомобильными гонками. Сначала в качестве зрителя, а потом за рулем первых гоночных машин.

Мик постоянно был в поле зрения спортивных журналистов, когда начал делать свои первые шаги в автоспорте. Его дебют состоялся в 2011 году — он выступил в классе OK-Junior. Это картинговые соревнования молодых гонщиков в возрасте от 11 до 15 лет. На тот момент Шумахеру было 12. Для того чтобы сын не зазнался и не пользовался громкой фамилией, семья решила, что Мик будет выступать под фамилией Бетч (это девичья фамилия матери). И лишь позже, когда парень самостоятельно продвинулся по карьерной лестнице автогонщика, он взял псевдоним Mick Junior.

Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

Первый карт, на котором выступал Мик, был оснащен 26-сильным двигателем объемом 125 куб. см, который раскручивался до 14 тысяч оборотов. На машине были электростартер и сцепление. По нормативам Junior Intercontinental A карт для выступлений в OK-Junior должен весить минимум 145 кг (это вместе с пилотом). Детские соревнования мало кого интересуют, и в 2011 году Мик попадал на страницы некоторых изданий исключительно как «сын Шумахера». К 2014-му, когда парень достиг максимального возраста для участия в OK-Junior, он несколько раз поднимался на пьедестал немецких и международных чемпионатов по картингу.

Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

Декабрь 2014 года. Мик впервые проехался на настоящем болиде «Формулы-4». Если соревнования на картах еще можно было списать на хобби (сын Шумахера все-таки), то после тест-драйва «взрослой» машины стало ясно, что Мик свяжет свою жизнь с гонками и будет стремиться к креслу болида «Формулы-1». К сожалению, Михаэль не стал свидетелем этого важного шага в жизни сына — к тому времени 7-кратный чемпион уже год находился в коме после травмы на горнолыжном курорте.

Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

15-летний Мик начал выступать в «Формуле-4» за команду Van Amersfoort Racing в 2015 году. В дисциплинах ADAC Formula 4 он уже подписывался своей настоящей фамилией — Мик Шумахер. Через год парень пересел на болид команды Prema Powerteam. В 2016-м Мик поучаствовал в итальянской серии «Формулы-4» и тренировался в академии Ferrari. Лучший результат — второе место (как и в ADAC Formula 4).

Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

«Формула-3» и «Формула-2»

Мик рос, как росли и гоночные дисциплины, в которых он выступал. В конце 2016-го еще не окончивший школу Шумахер полетел в Индию, чтобы принять участие в MRF Challenge. Это был дебют Мика в «Формуле-3». Он продолжал сотрудничество с командой Prema, но изначально показывал не лучшие результаты. 2017 год парень завершил на 12-м месте, лишь однажды поднявшись на подиум. Это было трудное время для молодого гонщика. В последующих интервью он говорил, что 2016-й и 2017-й воспринимает как годы обучения серьезным гоночным классам.

Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

«Я повзрослел и как человек, и как гонщик [за время участия в европейской „Формуле-3“]. Я научился работать со своей командой инженеров и механиков. Я научился оставаться сосредоточенным и сконцентрированным во время заезда», — говорил Мик корреспонденту Drivetribe в 2018 году.

Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

Сезон-2018 тоже начался не ахти. После 12 заездов у молодого гонщика было всего 67 очков, тогда как у лидера (Дэна Тиктума) — вдвое больше. Михаэль славился уверенностью, трудолюбием и упорством. Мику тоже достались эти качества, и он продолжал тренироваться, прокладывая себе путь на вершину рейтинга. В Бельгии, в третьей гонке автодрома Spa Francorchamps, парень одержал свою первую победу в «Формуле-3».

Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

Остаток сезона Мик выступал блестяще. Победа на Silverstone. Далее первое место на итальянской Misano. Три победы подряд на Нюрбургринге и две на Red Bull Ring в Австрии. Заезд на Hockenheim в Германии молодой гонщик завершил вторым, но это не помешало ему занять первое место по итогам сезона-2018.

«„Формула-1“ остается моей главной целью. Я выиграл чемпионат „Формулы-3“. Не каждый пилот Ф1 может этим похвастаться», — говорил Мик на пресс-конференции по поводу своей важной победы.
Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

В 2019 и 2020 годах молодой Шумахер выступал в «Формуле-2». Он перешел в этот класс вместе с Prema Racing. Совсем недавно, 6 декабря 2020 года, Мик стал чемпионом. Но случилось это скорее из-за плохого выступления его основного оппонента — британца Каллума Илотта. В последнем заезде сезона-2020 (гонка проходила в Бахрейне) Мик стартовал с третьей позиции, но вскоре после старта был вынужден отправиться в бокс из-за проблем с шинами. Шумахер потерял много времени и вернулся в гонку лишь на 20-ю позицию. К финишу он пришел 18-м. Однако Каллум Илотт во второй половине гонки потерял темп и финишировал также без единого очка. Благодаря этому Мик и смог завоевать титул. Его преимущество перед Илоттом по итогам сезона составило 14 очков.

Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

«Формула-1»

В 2021 году Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» (в составе команды Haas). Он шел к этому 10 лет. Эксперты, однако, считают, что возлагать большие надежды на молодого человека пока не стоит. Ханс-Йоахим Штук, бывший гонщик «Формулы-1» и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана», так прокомментировал выход Мика в престижные гонки изданию Motorsport-Magazin: «Уверен, что Мик будет показывать стабильные результаты. Но все, кто хоть немного разбирается в Ф1, понимают, что Мик будет выступать далеко не в самой сильной команде. При этом психологическое давление на молодого гонщика там будет несколько меньше, чем если бы он выступал за Mercedes или Ferrari».

Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

Мик дорос до самых престижных автомобильных соревнований на нашей планете, где ему предстоит постепенно накапливать опыт. Наверняка он будет стремиться в топовые команды. Парень идет по проторенному пути своего отца, но прежде чем он завоюет свое собственное имя, а не будет восприниматься публикой как «сын Шумахера», ему придется очень много поработать.

 
 
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Фамилия Шумахер еще долго будет ассоциироваться с семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1», который семь лет назад получил серьезную травму....
 
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