Мик Шумахер дорос до «Формулы-1». Что известно о сыне легендарного гонщика?

Источник материала: Onliner Фамилия Шумахер еще долго будет ассоциироваться с семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1», который семь лет назад получил серьезную травму. Михаэль часто фигурирует в новостных лентах, специализирующихся на автоспорте, хотя подробностей о состоянии здоровья 51-летнего немца нет. Известно лишь, что он вышел из комы. Между тем в 2021 году за руль болида «Формулы-1» сядет сын Михаэля — Мик Шумахер. Он будет выступать за американскую команду Haas F1. Мы нечасто пишем статьи про автоспорт, и этот 21-летний парень ни разу не попадал в нашу ленту, хотя до того как получить приглашение на Королевские гонки, он неплохо показал себя в юниорских дисциплинах. Давайте пробежимся по основным моментам в биографии сына одного из самых знаменитых автогонщиков.

Начало карьеры

Мик родился в 1999 году. Для его отца — Михаэля — этот год был не лучшим в карьере. На Гран-при Великобритании он сломал ногу, в результате чего пропустил шесть заездов и занял в итоге 5-е место. За спиной 30-летнего гонщика уже были две победы в «Формуле-1», и в среде любителей автоспорта он был известен. Хотя настоящую славу Шумахер получил в последующие пять лет, ежегодно принося «Скудерии Феррари» победу. Конечно, сын Михаэля тоже увлекся автомобильными гонками. Сначала в качестве зрителя, а потом за рулем первых гоночных машин.

Мик постоянно был в поле зрения спортивных журналистов, когда начал делать свои первые шаги в автоспорте. Его дебют состоялся в 2011 году — он выступил в классе OK-Junior. Это картинговые соревнования молодых гонщиков в возрасте от 11 до 15 лет. На тот момент Шумахеру было 12. Для того чтобы сын не зазнался и не пользовался громкой фамилией, семья решила, что Мик будет выступать под фамилией Бетч (это девичья фамилия матери). И лишь позже, когда парень самостоятельно продвинулся по карьерной лестнице автогонщика, он взял псевдоним Mick Junior.





Первый карт, на котором выступал Мик, был оснащен 26-сильным двигателем объемом 125 куб. см, который раскручивался до 14 тысяч оборотов. На машине были электростартер и сцепление. По нормативам Junior Intercontinental A карт для выступлений в OK-Junior должен весить минимум 145 кг (это вместе с пилотом). Детские соревнования мало кого интересуют, и в 2011 году Мик попадал на страницы некоторых изданий исключительно как «сын Шумахера». К 2014-му, когда парень достиг максимального возраста для участия в OK-Junior, он несколько раз поднимался на пьедестал немецких и международных чемпионатов по картингу.





Декабрь 2014 года. Мик впервые проехался на настоящем болиде «Формулы-4». Если соревнования на картах еще можно было списать на хобби (сын Шумахера все-таки), то после тест-драйва «взрослой» машины стало ясно, что Мик свяжет свою жизнь с гонками и будет стремиться к креслу болида «Формулы-1». К сожалению, Михаэль не стал свидетелем этого важного шага в жизни сына — к тому времени 7-кратный чемпион уже год находился в коме после травмы на горнолыжном курорте.





15-летний Мик начал выступать в «Формуле-4» за команду Van Amersfoort Racing в 2015 году. В дисциплинах ADAC Formula 4 он уже подписывался своей настоящей фамилией — Мик Шумахер. Через год парень пересел на болид команды Prema Powerteam. В 2016-м Мик поучаствовал в итальянской серии «Формулы-4» и тренировался в академии Ferrari. Лучший результат — второе место (как и в ADAC Formula 4).





«Формула-3» и «Формула-2»

Мик рос, как росли и гоночные дисциплины, в которых он выступал. В конце 2016-го еще не окончивший школу Шумахер полетел в Индию, чтобы принять участие в MRF Challenge. Это был дебют Мика в «Формуле-3». Он продолжал сотрудничество с командой Prema, но изначально показывал не лучшие результаты. 2017 год парень завершил на 12-м месте, лишь однажды поднявшись на подиум. Это было трудное время для молодого гонщика. В последующих интервью он говорил, что 2016-й и 2017-й воспринимает как годы обучения серьезным гоночным классам.





«Я повзрослел и как человек, и как гонщик [за время участия в европейской „Формуле-3“]. Я научился работать со своей командой инженеров и механиков. Я научился оставаться сосредоточенным и сконцентрированным во время заезда», — говорил Мик корреспонденту Drivetribe в 2018 году.





Сезон-2018 тоже начался не ахти. После 12 заездов у молодого гонщика было всего 67 очков, тогда как у лидера (Дэна Тиктума) — вдвое больше. Михаэль славился уверенностью, трудолюбием и упорством. Мику тоже достались эти качества, и он продолжал тренироваться, прокладывая себе путь на вершину рейтинга. В Бельгии, в третьей гонке автодрома Spa Francorchamps, парень одержал свою первую победу в «Формуле-3».





Остаток сезона Мик выступал блестяще. Победа на Silverstone. Далее первое место на итальянской Misano. Три победы подряд на Нюрбургринге и две на Red Bull Ring в Австрии. Заезд на Hockenheim в Германии молодой гонщик завершил вторым, но это не помешало ему занять первое место по итогам сезона-2018.

«„Формула-1“ остается моей главной целью. Я выиграл чемпионат „Формулы-3“. Не каждый пилот Ф1 может этим похвастаться», — говорил Мик на пресс-конференции по поводу своей важной победы.





В 2019 и 2020 годах молодой Шумахер выступал в «Формуле-2». Он перешел в этот класс вместе с Prema Racing. Совсем недавно, 6 декабря 2020 года, Мик стал чемпионом. Но случилось это скорее из-за плохого выступления его основного оппонента — британца Каллума Илотта. В последнем заезде сезона-2020 (гонка проходила в Бахрейне) Мик стартовал с третьей позиции, но вскоре после старта был вынужден отправиться в бокс из-за проблем с шинами. Шумахер потерял много времени и вернулся в гонку лишь на 20-ю позицию. К финишу он пришел 18-м. Однако Каллум Илотт во второй половине гонки потерял темп и финишировал также без единого очка. Благодаря этому Мик и смог завоевать титул. Его преимущество перед Илоттом по итогам сезона составило 14 очков.





«Формула-1»

В 2021 году Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» (в составе команды Haas). Он шел к этому 10 лет. Эксперты, однако, считают, что возлагать большие надежды на молодого человека пока не стоит. Ханс-Йоахим Штук, бывший гонщик «Формулы-1» и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана», так прокомментировал выход Мика в престижные гонки изданию Motorsport-Magazin: «Уверен, что Мик будет показывать стабильные результаты. Но все, кто хоть немного разбирается в Ф1, понимают, что Мик будет выступать далеко не в самой сильной команде. При этом психологическое давление на молодого гонщика там будет несколько меньше, чем если бы он выступал за Mercedes или Ferrari».





Мик дорос до самых престижных автомобильных соревнований на нашей планете, где ему предстоит постепенно накапливать опыт. Наверняка он будет стремиться в топовые команды. Парень идет по проторенному пути своего отца, но прежде чем он завоюет свое собственное имя, а не будет восприниматься публикой как «сын Шумахера», ему придется очень много поработать.