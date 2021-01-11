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Биометрические паспорта в Беларуси планируют начать выдавать в первом полугодии этого года

11.01.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биометрические паспорта планируют начать выдавать в Беларуси в первом полугодии этого года, сообщил в эфире телеканала СТВ заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.

"Как только нормативно-правовой акт будет подписан, мы, конечно, сообщим в средствах массовой информации о точной дате выдачи, но мы предполагаем, что это будет первое полугодие, однозначно", - цитирует interfax.by

При этом представитель ведомства уточнил, что одномоментной замены ныне действующих паспортов не будет.

"Не надо даже после даты объявления вступления в силу нормативно-правового акта, регламентирующего выдачу, будет бежать в подразделение по гражданству и миграции получать биометрические документы. Так как ныне действующий паспорт будет действовать до срока его окончания", - отметил Хрищенович.

Он подчеркнул, что все подразделения по гражданству и миграции по всей стране полностью готовы к выдаче новых документов.

"Они получили высококачественное оборудование для сбора биометрических данных и также для выдачи биометрических документов. Все это оборудование прошло опытную эксплуатацию, тестирование и полностью готово", - сообщил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции.

Граждане Беларуси будут получать идентификационную карту, которая будет действовать внутри страны. Карта будет выдаваться с 14 лет в обязательном порядке, детям младшего возраста - по желанию родителей. Для того, чтобы выезжать за границу, нужно будет получать биометрический паспорт.
 
 
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Биометрические паспорта планируют начать выдавать в Беларуси в первом полугодии этого года, сообщил в эфире телеканала СТВ заместитель начальника Департамента...
 
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