Зачем минивэн превратили в микроавтобус? Тест-драйв нового Opel Zafira, который все еще подходит для семьи

Источник материала: Tut.by

Opel Zafira в головах белорусов до сих пор ассоциируется исключительно с полюбившимся и привычным компактвэном, который оставался таковым на протяжении четырех поколений, начиная с 1999 года. Zafira была классикой семейных вэнов — построена на платформе модели Astra, но с более высоким и вместительным кузовом. Но последнее поколение Opel Zafira в корне изменило свою сущность. Вот мы с ней и отправились разбираться.





А где же Opel Vivaro?

Новое поколение Opel Zafira — это плод слияния Opel с концерном PSA. Французы уже имеют в линейке двух братьев-близнецов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller плюс производящийся в рамках кооперации Toyota ProAce Verso. В 2019 году к ним добавился четвертый братец — как раз Opel Zafira. Все четыре модели имеют единую платформу — EPM2. По сути автомобили отличаются лишь деталями внешности и нюансами комплектации.



Так выглядело последнее поколение привычного Opel Zafira

Фото: Opel

Итак, нынешняя Zafira с приставкой Life — это уже не легковой минивэн, а полноценный микроавтобус, который может принять на борт до 9 человек. Но зачем было городить огород с новым названием, если в линейке Opel была когда-то соразмерная модель — Vivaro? Тоже с девятью местами. Немцы объясняют свое решение тем, что после прекращения производства Zafira в линейке марки не осталось семейных моделей. Поэтому было решено наречь микроавтобус привычным для европейцев именем и бороться с ним за семейных покупателей.

Но при этом в линейке есть и модель Vivaro — так называются грузовые и грузопассажирские версии Zafira. Намудрили? Немного. Поэтому нужно просто понять — новое поколение Zafira Life — это полноценный микроавтобус, который будет конкурировать с такими грандами, как Volkswagen T6 и Mercedes V-класса.

Ищем отличия от братьев-близнецов

Как мы уже говорили, технически все четыре микроавтобуса, построенные на единой платформе, не отличаются. Автомобили предлагаются в трех вариантах длины, с тремя моторами и двумя трансмиссиями на выбор. Есть и полный привод. Кстати, полноприводный Peugeot Traveller мы уже тестировали и остались довольны. Впрочем, ездили мы и на обычном Traveller, но в топовой комплектации VIP с раздельным креслами среднего ряда. А теперь вот Opel Zafira Life…





На белорусском рынке Zafira Life предлагается с двумя вариантами длины — средней и удлиненной, и в двух комплектациях — Innovation и Cosmo. У нас на тест-драйве как раз условно базовая Innovation с удлиненным кузовом. Эту комплектацию мы назвали «условно базовой», потому что снащен автомобиль весьма неплохо — биксеноновые фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль с отдельным блоком управления для задних пассажиров, камера заднего вида с датчиками парковки спереди и сзади, мультимедийная систем с цветным сенсорным экраном 7 дюймов, круиз-контроль, четыре подушки безопасности. Салон версии Innovation — восьмиместный, с классической для микроавтобусов схемой 2+3+3. Под капотом — безальтернативная связка из двухлитрового 150-сильного дизельного мотора и шестидиапазонного «автомата».



За исключением эмблемы отличий от других версий нет

Если во внешности четырех братьев-близнецов отличия имеются, то в салоне унификация привела к тому, что принадлежность к марке определяет лишь эмблема на рулевом колесе.

Освежаем впечатления

По большому счету, на этом знакомство с Opel Zafira Life можно было и плавно завершить, предложив прочитать тест-драйв модели Peugeot Traveller трехлетней давности. В том, что касается динамики, поведения на дороге, комфорта — никаких отличий нет и быть не может. Но все же кратко освежим впечатления.

Посадка водителя, как ни крути, не оптимальная. При росте больше 180 сантиметров хочется отодвинуться еще немного назад и вытянуть на себя рулевое колесо. Но диапазона регулировки по вылету чуть-чуть не хватает. Само по себе кресло удачной формы, в меру жесткое. Но в любом случае не стоит ожидать от этого автомобиля легковой посадки.



Кресла среднего ряда можно двигать вперед-назад и изменять угол наклона спинок

Пассажиры второго и третьего рядов не обделены запасом пространства. Для доступа на галерку нужно сложить спинку одного из крайних кресел среднего ряда и подвинуть вперед все сидение. Открывается не слишком широкий проем, но проскользнуть туда можно. Попутно заметили, что пластиковые ступеньки очень скользкие, заходить в автомобиль в мокрую погоду нужно очень осторожно.



Доступ на третий ряд не самый удобный — проход довольно узкий

У задних пассажиров есть свой блок управления климатом — можно менять температуру и интенсивность обдува. Отдельно можно изменить угол наклона спинок. На сдвижных дверях есть солнцезащитные шторки в придачу к тонировке. Если уж мы говорим о семейном использовании микроавтобуса, то стоит заметить, что ребенку будет не под силу ни открыть, ни закрыть самостоятельно сдвижную дверь. В топовой комплектации Cosmo эту проблему решает электропривод. В нашей машине приходилось делать это самостоятельно, предварительно усадив детей в кресла. Кстати, крепления isofix есть на всех пассажирских местах.



Багажник огромный, но без скрытых возможностей

Багажник удлиненной версии неприлично огромен даже при наличии третьего ряда сидений. Но надо понимать, что здесь нет никаких «легковых» прелестей вроде органайзеров, отсеков в подполье и ниш для хранения мелочей. Посетуем и на огромную и тяжелую подъемную дверь багажника. Но в открытом положении под ней может укрыться от дождя небольшая семья.





Ни к динамике, ни к комфорту в движении у нас нет претензий. Конечно, если ты четко понимаешь, что едешь за рулем микроавтобуса, а не легкового минивэна. Метания при порывах бокового ветра есть — а куда ж без них при такой высоте кузова. С двумя пассажирами на борту подвеска кажется жестковатой, но это нормально, потому что ей нужен запас прочности при полной нагрузке.



Разбитые грунтовки не пугают — хватает клиренса и есть запас энергоемкости подвески

Во время путешествия на Opel Zafira Life нам пришлось проехать около 30 км по разбитой грунтовой дороге. Опыт показал, что подвеска стоически выдерживает удары судьбы, а правило «больше скорость — меньше ям» работает на все 100 процентов. Если по «грейдеру» ехать со скоростью 50−60 км/ч, то кузов начинает содрогаться в вибрациях. А вот при скорости под «сотню» Opel Zafira словно стелется над дорогой.





При движении по трассе открывается одна особенность настройки трансмиссии. Заставить ее переключиться на шестую передачу при скорости меньше 100 км/ч можно только в ручном режиме, принудительно. В автоматическом режиме шестая обычно включалась при скорости больше 110 км/ч. Фишка в том, что коробка передач старается держать обороты мотора в зоне максимального крутящего момента, а это примерно 2000 об/мин. Иногда это приводит к скачкам передач. Раскатился, едешь на шестой, но при малейшей нагрузке «автомат» переходит на ступень вниз. Потом снова вверх.

Для своих размеров и аэродинамики Opel Zafira Life вполне экономичен На пустом автомобиле при скорости 90−100 км/ч легко вписаться в 6−6,5 литра на «сотню». Но при более скоростной езде выйдет порядка 8 литров.

Если нет разницы, зачем мне Opel Zafira Life?

Когда на таком небольшом рынке, как наш, присутствуют сразу три по сути одинаковых автомобиля, но под разными брендами, возникает вполне резонный вопрос — а что выбрать? И по какому критерию? Ответ прост — надо тщательно изучать цены и комплектации. Например, тот же Peugeot Traveller имеет чуть более простую базовую комплектацию — без ксеноновых фар, камеры заднего вида. Но и стоит дешевле — 86 920 рублей против 91 900 рублей. Дилер Peugeot предлагает полноприводную версию, Opel — нет. Так что среди всего многообразия комплектаций можно выбрать то, что подойдет по соотношению цена/оснащение.

Нам запомнилось



Мультимедийная система поддерживает сервисы Android Auto и Apple Car Play



В больших передних дверях есть несколько вместительных ниш



Единственная камера заднего вида умеет имитировать обзор на 360 градусов



Амбиентная подсветка добавляет салону уюта



Высокая термокружка с трудом помещается в подстаканник под лобовым стеклом



Перед передним пассажиром — сразу два бардачка



К «шайбе» переключения режимов трансмиссии нужно привыкнуть



У задних пассажиров есть свой блок управления климатом