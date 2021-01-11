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Бесправник врезался в столб на МКАД: машина восстановлению не подлежит, водитель выжил
Источник материала: Tut.by
23-лений мужчина на Toyota выехал за пределы дороги и врезался в осветительную мачту. Об этом
10 января около 20.20 водитель автомобиля Toyota двигался по внутреннему кольцу МКАД. В районе 43-о километра он выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.
23-летнего водителя Toyota с травмами госпитализировали.
В ГАИ отметили, что он не имеет права управления транспортными средствами.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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23-летнего водителя Toyota с травмами госпитализировали.
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