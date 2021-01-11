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Сколько человек задержали на локальных акциях в воскресенье

11.01.2021 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В очередное протестное воскресенье, 10 января, в Минске и регионах прошли децентрализованные акции — марши, пикеты, цепи солидарности, флэш-мобы.

Сколько человек задержали на локальных акциях в воскресенье

По подсчетам БелаПАН, в наиболее популярных телеграм-каналах размещены фотографии и видеозаписи с 21 мероприятия в столице с общим количеством попавших в кадр участников 869. Наиболее массовые шествия состоялись в микрорайонах Запад, Малиновка, Зеленый Луг. 55 человек вышло к администрации Центрального района на пикет в память об Александре Тарайковском, убитом ровно пять месяцев назад возле станции метро «Пушкинская».

 

 

 

Акции протеста прошли также в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве, Молодечно, Вилейке, Новогрудке, Дзержинске, Мяделе, Ждановичах, Ратомке, других населенных пунктах.

По информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», задержано не менее 19 человек (все в Минске), в том числе как минимум 10 женщин. 18 из них доставлено в Центр изоляции правонарушителей. Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» дополняет эти сведения данными о задержании еще четырех человек (на столичной улице Беды). Кроме того, в Молодечно силовики изъяли у индивидуального предпринимателя Дмитрия Мурзина телефон, компьютер и национальную символику, которой он торговал. Предпринимателя отвезли в РОВД, откуда выпустили после «беседы».

10 января стало 155-м днем протестов против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В очередное протестное воскресенье, 10 января, в Минске и регионах прошли децентрализованные акции — марши, пикеты, цепи солидарности, флэш-мобы.
 
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