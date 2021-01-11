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Генпрокурор продолжает запугивать белорусов

11.01.2021 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тот, кто поднял руку на должностное лицо, силовиков, поднимает руку на государство, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

Генпрокурор продолжает запугивать белорусов

«Тот, кто поднял руку на должностное лицо, правоохранительные органы, во всем мире поднимает руку на государство. И государство обязано, просто обязано реагировать на эти вызовы», — сказал Швед в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».

«Это позиция, это право прокурора, — подчеркнул он. — Мы это право заявляем и его реализуем. Для того, чтобы обеспечить признак неотвратимости с одной стороны, а с другой стороны — профилактики».

Интервьюер предложил ему напомнить, что по этим делам будут запрашиваться максимальные сроки.

«Государственное обвинение сейчас просит суды назначить такие сроки наказания. Если брать цифры, то на сегодняшний день из этой категории дел уже рассмотрено судами более 200. Подавляющее большинство лиц привлечены к уголовной ответственности с назначением максимальных мер уголовной ответственности», — заявил Швед.

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Тот, кто поднял руку на должностное лицо, силовиков, поднимает руку на государство, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.
 
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