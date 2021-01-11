«А-а-а, подождите я тут умру сейчас!» К эфиру известного гродненского фельдшера внезапно присоединилась Тихановская

Источник материала: Салiдарнасць

Реакцию парня и фрагмент их разговора запостила в телеграм «Страна для жизни», сообщает TUT.BY .

Накануне самый неформальный гродненский фельдшер Федор «Сумкин» Остапович проводил прямой эфир в Instagram. Темы были как всегда «на поболтать» — околомедицинские (о ковиде, скорой, родах и т.д.), о его многочисленных татуировках… Как вдруг к эфиру присоединилась Светлана Тихановская.

«А-а-а, подождите я тут умру сейчас!» — долго не мог поверить Федор. — «Я счас буду реветь тут на весь эфир, на всю Беларусь».

Тихановская призналась, что давно смотрит Федора, еще «когда была не на своем месте»: «Федь, ты классный, я тебе серьезно говорю. Спасибо за все, что ты делаешь. Это просто великолепно».

Светлана рассказала, что сама ведет свой инстаграм-аккаунт, и если кому-то отвечает, то это она: — Ребят, мы вместе, спасибо вам за все. Я спать, у меня еще дети не уложены.

— Такое бывает вообще?! — спросил у подписчиков ошарашенный блогер.