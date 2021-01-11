Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Марков: новая волна протестов в любом случае будет, как только найдется повод

Пристальное внимание российского экспертного сообщества к событиям в Беларуси вполне объяснимо, Россия ― ближайший союзник и партнер страны, к тому же нередко взгляд внешнего наблюдателя, в отличие от внутреннего, позволяет увидеть картину происходящих событий во всей полноте и целостности, что дает возможность более точного и объективного анализа.

Главными вопросами белорусской политической повестки на данный момент являются предстоящее Всебелорусское народное собрание и возможность возобновления протестной активности. Своим видением текущей ситуации и ее перспектив со слушателями радио Sputnik поделился политический эксперт, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.

"Новая волна протестов в любом случае будет, как только найдется повод. Нынешняя волна была подавлена экстраординарными методами при помощи силовиков, которых Александр Лукашенко буквально воспитывал 25 лет. Не распалась и сама властная вертикаль, которая сохранила верность президенту. Но большинство населения испугалось протестов и разочаровано отсутствием диалога с ним. Мой главный совет ― восстановление политических инструментов, с помощью которых руководство страны могло бы вести диалог с различными группами населения", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий российского политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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