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Марков: новая волна протестов в любом случае будет, как только найдется повод
11.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пристальное внимание российского экспертного сообщества к событиям в Беларуси вполне объяснимо, Россия ― ближайший союзник и партнер страны, к тому же нередко взгляд внешнего наблюдателя, в отличие от внутреннего, позволяет увидеть картину происходящих событий во всей полноте и целостности, что дает возможность более точного и объективного анализа.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Новая волна протестов в любом случае будет, как только найдется повод. Нынешняя волна была подавлена экстраординарными методами при помощи силовиков, которых Александр Лукашенко буквально воспитывал 25 лет. Не распалась и сама властная вертикаль, которая сохранила верность президенту. Но большинство населения испугалось протестов и разочаровано отсутствием диалога с ним. Мой главный совет ― восстановление политических инструментов, с помощью которых руководство страны могло бы вести диалог с различными группами населения", ― отметил собеседник Sputnik.
Комментарий российского политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Что необходимо сделать белорусской власти, чтобы восстановить в обществе доверие и гармонию ― совет российского политического эксперта Сергея Маркова.
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