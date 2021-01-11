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Женщина в белом: эффектный образ Анджелины Джоли произвел фурор в сети

11.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли вместе с наследниками проводит зимний отпуск в Лос-Анджелесе: звезда отправилась на шоппинг и удивила фанатов своим эффектным, но в то же время сдержанным образом.

И если многие во время пандемии стали все чаще носить спортивные штаны и пижамы, Джоли еще раз доказала, что можно выглядеть роскошно даже во время будничного похода по магазинам. Актриса и ее дети Шайло и Захара вышли в свет и попали в объективы папарацци, произведя очередной фурор среди поклонников.

Эффектный образ Анджелины Джоли обсуждают в сети: фанаты не перестают восхищаться красотой и чувством стиля экс-супруги Брэда Питта.

Для выхода на публику актриса выбрала простое и лаконичное платье, мюли от Fendi и сумку от Dior. Несмотря на то, что весь образ был выполнен в белоснежном цвете, он ничуть не полнил "миссис Смит" и даже наоборот - сделал ее фигуру еще более утонченной и стройной. Такого эффекта Джоли смогла достичь при помощи правильного фасона наряда - платье с рукавом три четверти и юбкой-миди скрыло все недостатки фигуры, а высокая талия - визуально удлинила ноги.

До этого фанаты обсуждали еще один выход секс-символа во время локдауна: бесформенный наряд Джоли раскритиковали в сети.

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Экс-супруга Брэда Питта на своем примере доказала, что total-white образ может стройнить даже после рождественских праздников.
 
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