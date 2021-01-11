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Видеофакт: Капчагайское водохранилище в Казахстане покрылось слоем льда
11.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Капчагайское водохранилище, расположенное примерно в 100 километрах от Алматы, промерзло раньше обычного и покрылось коркой льда. В некоторых местах лед поднялся и превратился в торосы – нагромождения из обломков, которые возникают из-за сжатия ледяного покрова.
Капчагайское водохранилище, которое простирается на 180 километров, представляет собой искусственный водоем, созданный в 1970 году в среднем течении реки Или. Позднее там же были построены плотина и Капчагайская ГЭС.
Сейчас данная локация стала пользоваться популярностью у туристов вне зависимости от времени года: летом на побережье водохранилища работают различные базы отдыха, а зимой место привлекает любителей рыбалки.
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Удивительные кадры замерзшего Капчагайского водохранилища, одного из самых больших в Казахстане, удалось снять с высоты птичьего полета.
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