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Видеофакт: Капчагайское водохранилище в Казахстане покрылось слоем льда

11.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Капчагайское водохранилище, расположенное примерно в 100 километрах от Алматы, промерзло раньше обычного и покрылось коркой льда. В некоторых местах лед поднялся и превратился в торосы – нагромождения из обломков, которые возникают из-за сжатия ледяного покрова.

© Sputnik
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Капчагайское водохранилище, которое простирается на 180 километров, представляет собой искусственный водоем, созданный в 1970 году в среднем течении реки Или. Позднее там же были построены плотина и Капчагайская ГЭС.

Сейчас данная локация стала пользоваться популярностью у туристов вне зависимости от времени года: летом на побережье водохранилища работают различные базы отдыха, а зимой место привлекает любителей рыбалки.

 
 
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Удивительные кадры замерзшего Капчагайского водохранилища, одного из самых больших в Казахстане, удалось снять с высоты птичьего полета.
 
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