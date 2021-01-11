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Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы

11.01.2021 09:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, ответил на несколько неожиданных вопросов.

Вадим Щеглов, ведущий:
Классика или современность?

Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:
Современность и классика.

Вадим Щеглов:
В какую эпоху хотели бы жить?

Армен Сардаров:
Когда все близкие люди были бы рядом.

Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Чего вы боитесь больше всего на свете?

Армен Сардаров:
Непонимания и бескультурья.

Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?

Армен Сардаров:
Непорядочности.

Вадим Щеглов:
Чему вы можете позавидовать?

Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы

Армен Сардаров:
Наверное, не позавидовать, а чтобы построить что-то еще.

Вадим Щеглов:
Как вы относитесь к критике?

Армен Сардаров:
Абсолютно положительно.

Вадим Щеглов:
Вы считаете свой характер скверным?

Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы

Армен Сардаров:
Нет.

Вадим Щеглов:
Что для вас счастье?

Армен Сардаров:
Счастье – это когда видишь результат своего труда.

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Люди в материале: Вадим Щеглов, Армен Сардаров

 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, ответил на несколько неожиданных вопросов. Вадим Щеглов, ведущий:...
 
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