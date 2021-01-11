Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, ответил на несколько неожиданных вопросов.

Вадим Щеглов, ведущий:

Классика или современность?





Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:

Современность и классика.

Вадим Щеглов:

В какую эпоху хотели бы жить?

Армен Сардаров:

Когда все близкие люди были бы рядом.





Вадим Щеглов:

Чего вы боитесь больше всего на свете?

Армен Сардаров:

Непонимания и бескультурья.

Вадим Щеглов:

Чего вы никогда не простите?

Армен Сардаров:

Непорядочности.

Вадим Щеглов:

Чему вы можете позавидовать?





Армен Сардаров:

Наверное, не позавидовать, а чтобы построить что-то еще.

Вадим Щеглов:

Как вы относитесь к критике?

Армен Сардаров:

Абсолютно положительно.

Вадим Щеглов:

Вы считаете свой характер скверным?





Армен Сардаров:

Нет.

Вадим Щеглов:

Что для вас счастье?

Армен Сардаров:

Счастье – это когда видишь результат своего труда.