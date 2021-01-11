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Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гость программы «
Вадим Щеглов, ведущий:
Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:
Вадим Щеглов:
Армен Сардаров:
Вадим Щеглов:
Армен Сардаров:
Вадим Щеглов:
Армен Сардаров:
Вадим Щеглов:
Армен Сардаров:
Вадим Щеглов:
Армен Сардаров:
Вадим Щеглов:
Армен Сардаров:
Вадим Щеглов:
Армен Сардаров:
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Чего больше всего боится декан архитектурного факультета БНТУ? Честные ответы на неожиданные вопросы
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, ответил на несколько неожиданных вопросов. Вадим Щеглов, ведущий:...
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