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После штурма Капитолия в США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

11.01.2021 09:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В США после штурма Капитолия сторонниками проигравшего выборы президента страны Дональда Трампа было возбуждено как минимум 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

Об этом сообщил в ночь на понедельник, 11 января, конгрессмен Джейсон Кроу на своей странице в Twitter по итогам своего телефонного разговора с министром армии США Райаном Маккарти, передает DW.

По словам Кроу, Маккарти подтвердил, что на месте происшествия было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, самодельные взрывные устройства и наручники. "Это говорит о том, что едва удалось предотвратить более серьезное бедствие ", - подчеркивает конгрессмен.

Кроу отметил, что он чрезвычайно обеспокоен сообщениями о том, что в штурме Капитолия участвовали действующие служащие и резервисты вооруженных сил США, и предложил тщательно расследовать эти инциденты и привлечь ответственных к военному суду.

Сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание. Дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

7 января пресс-служба полиции сообщила, что в ходе беспорядков на Капитолийском холме было проведено 68 задержаний и конфисковано два самодельных взрывных устройства и шесть единиц огнестрельного оружия. 56 полицейских получили травмы.

 
 
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В США после штурма Капитолия сторонниками проигравшего выборы президента страны Дональда Трампа было возбуждено как минимум 25 уголовных дел о внутреннем...
 
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