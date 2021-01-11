Прогноз по валютам: доллар подешевеет к старому Новому году









- На прошедшей неделе на мировых валютных рынках было относительно спокойно. Евро продолжил свой рост к доллару - с 1,2280 до 1,2340, или на 0,4%.

Российский рубль также укрепился к доллару. Доллар подешевел с 74,0 российского рубля до 73,6, или 0,5%.





Евро к российскому рублю практически не изменился, остался вблизи 90,8 российского рубля .





На белорусском рынке первая неделя года оказалась короткой - всего три торговых дня. За это время к белорусскому рублю подешевели все три иностранные валюты





Доллар снизился на 0,52%, евро подешевел на 0,1%, а российский рубль снизился на 0,05%.





В результате валютная корзина подешевела на 0,2%.





На минувшей неделе можно отметить решение ОПЕК+, согласно которому Саудовская Аравия взяла на себя добровольные обязательства по сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Это может способствовать росту нефтяных цен и укреплению российского рубля .





В этих условиях на начавшейся неделе доллар может снизиться до 2,55 белорусского рубля, а евро и российский рубль сильно не изменятся.





Евро останется вблизи 3,16 белорусского рубля, а российский рубль - вблизи 3,48 белорусского рубля за 100 российских.