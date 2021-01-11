Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2020 года













РИА Новости , об этом сообщает Los Angeles Times. Как передает, об этом сообщает Los Angeles Times.





Лента подтвердила свой триумф и в других номинациях. Чжао признана победителем в номинации "Лучший режиссер". А обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд отмечена в номинации "Лучшая актриса".





Макдорманд исполнила роль безработной Ферн, которая вынуждена кочевать по стране в фургоне в поисках денег и крыши над головой.





В основу сценария Хлои Чжао легла книга Джессики Брудер "Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке".





В сентябре прошлого года "Земля кочевников" получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Мировая премьера ленты намечена на февраль, а в России картину можно будет посмотреть с 25 марта.





Кроме того, награды за лучшую актерскую игру получили Делрой Линдо ("Пятеро одной крови"), Мария Бакалова ("Борат-2") и Пол Рэйси ("Звук металла"). Приз за лучший сценарий получила Элиза Хиттман за драму "Никогда, редко, иногда, всегда".





Лучшим иностранным фильмом стал "Коллектив" (Румыния). Лучший документальный фильм — "Время" Гарретта Брэдли.



