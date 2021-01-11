Митрополит Вениамин: Церковь должна находиться вне политического спора









Предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин прокомментировал начавшийся раскол в белорусском обществе и заявил, что церковь должна находиться вне этого спора.





СТВ в воскресенье. "Позиция церкви заключается в том, что мы заботимся о том, чтобы мир водворился в нашей стране, чтобы он был, и был устойчив, непоколебим. Конечно, путь к примирению непростой. Важно, чтобы церковь находилась вне этого спора и могла сказать свое слово по происходящим событиям, сказать слово прежде всего от Евангелия, не от человеческого разума", - заявил митрополит в эфире телеканалав воскресенье.





Глава БПЦ отметил, что "каждый человек для себя должен находить правильный путь через молитву".





"А церковь должна определять такую, что ли, генеральную, среднюю линию для своей паствы. Причем эта линия также должна быть не от человеческого мудрования и определяться не настроением предстоятеля церкви или даже нескольких человек, а определяться именно в поиске того, что, как бы хотел Господь, чтобы мы сказали, посмотрели на те или иные вещи", - уточнил он.







