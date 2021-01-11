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Пелоси впервые подтвердила, что Конгресс США попробует отстранить Трампа от власти
Источник материала: Хартия'97
Пелоси впервые подтвердила, что Конгресс США попробует отстранить Трампа от власти
На рассмотрение законодателей вынесут постановление.
Спикер Конгресса и один из лидеров демократов Нэнси Пелоси впервые заявила, что в понедельник, 11 января, на рассмотрение законодателей вынесут постановление об отстранении Дональда Трампа от власти.
Об этом сообщает
Пелоси предлагает принять постановление и задействовать 25-ю поправку Конституции согласно которой глава Белого дома будет досрочно отстранен от должности «в связи с невозможностью выполнять свои обязанности».
«Защищая нашу Конституцию и демократию нам необходимо действовать быстро, потому что этот президент несет угрозу для всех. Попытка президента атаковать наши институты требует быстрых действий», — заявила Пелоси.
Если постановление будет поддержано в Конгрессе, то власть может быть передана вице-президенту Майку Пенсу.
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На рассмотрение законодателей вынесут постановление.
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