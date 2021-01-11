Источник материала: Хартия'97

Что нужно знать о новых биометрических документах в Беларуси 11.01.2021, 8:56

1,514

Тем, кто будет выезжать за границу, нужно будет получить биометрический паспорт.

Биометрические документы начнут выдавать после подписания нормативного акта о них. Предполагается, что это будет первая половина 2021 года, сообщил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович, пишет сайт naviny.by .

«На сегодняшний день все подразделения по гражданству и миграции во всей стране полностью готовы. Они получили высококачественное оборудование для сбора биометрических данных и выдачи биометрических документов. Все оборудование прошло опытные эксплуатацию и тестирование и полностью готово», — сказал Хрищенович в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

По его словам, документы начнут выдавать, как только нормативно-правовой акт будет подписан.

«Мы, конечно, сообщим в средствах массовой информации о точной дате выдачи. Но мы предполагаем, что это будет первое полугодие», — сказал замначальника департамента МВД.

Все граждане страны получат идентификационную карту, которая будет действовать внутри страны, отметил Хрищенович. Она будет выдаваться с 14 лет в обязательном порядке, а раньше — по желанию законных представителей.

Тем, кто будет выезжать за границу, нужно будет получить биометрический паспорт.

«Одномоментной замены действующих документов не будет. Не нужно будет бежать получать биометрические документы. Паспорт будет действовать до окончания срока его действия», — подчеркнул представитель МВД.

Стоимость карты будет составлять 1,5 базовой величины (43,5 рубля), для пенсионеров и людей с инвалидностью — 1 б.в. (29 рублей), стоимость паспорта — 2 б.в. (58 рублей), для людей с инвалидностью, пенсионеров и детей до 14 лет — 1,5.

Срок начала выдачи биометрических документов был перенесен с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года. Тогда начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун заявил, что «информационные ресурсы государства не были готовы к считыванию ID-карт».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .