Источник материала: Хартия'97

Стачком призвал компанию Yara потребовать от руководства «Беларуськалия» выполнения обещаний 11.01.2021, 8:50

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Авторы обращения рассказали о реальном положении вещей на предприятии.

Стачком «Беларуськалия» призвал генерального директора норвежской компании Yara International, покупающей в Беларуси калийные удобрения, потребовать от руководства предпрития выполнения обещаний, пишет сайт naviny.by .

В обращении к Свейну Тору Холшеру утверждается, что его «целенаправленно вводили в заблуждение», заверяя, что никто из начавших стачку рабочих не был и не будет уволен. Кроме того, «в области охраны труда не сделано ничего, ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе». «Идет систематическое давление на работников, находящихся в независимом профсоюзе. Работники, пожелавшие выйти из государственного провластного профсоюза, не могут этого сделать — им не подписывают заявления. Это сотни людей!» — отмечается в письме.

Стачком заявляет, что в Беларуси «поднял голову фашизм в самом чистом его виде» и это «беда не только белорусского народа, десятков убитых и сотен покаленных, тысяч задержанных и репрессированных, но и всех тех, кто боролся с коричневой чумой во время Второй мировой войны».

«Все слова о том, что бизнес есть бизнес и сделки не могут расторгаться по политическим мотивам, будут всего лишь обычным лукавством и нежеланием поступиться сиюминутной выгодой ради победы общечеловеческих ценностей», — убеждены авторы обращения.

Они призывают руководство Yara потребовать от «Беларуськалия» «незамедлительного выполнения» обещаний и «безусловного соблюдения всех прав и свобод работников». В противном случае продолжение сотрудничества Yara с белорусским предприятием «будет использовано для притеснения рабочих и репрессий против них».

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