Источник материала: Хартия'97

Откуда взялись и насколько правдивы стереотипы о белорусских городах 11.01.2021, 8:26

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Почти 150 лет в здании Иезуитского коллегиума была тюрьма. Фото: orsha.museum.by

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О некоторых белорусских городах давно сложились стойкие стереотипы: Бобруйск – еврейская столица, Орша и Барановичи – белорусские Чикаго, в Витебске всегда холодно, в Гродно живут только католики и говорят там по-польски. Журналисты kp.by собрали несколько самых живучих стереотипов и попытались разобраться, какие из них правдивы.

Миф № 1. Орша – криминальный центр Беларуси

«Три тюрьмы и ни одного института (театра, кинотеатра)» - эту фразу об Орше, наверное, слышали и те, кто в городе никогда не бывал. Слава криминального центра закрепилась за Оршей еще с советских времен. Первая тюрьма в городе появилась еще в 19 веке, затем, в 1960-х - еще две колонии. В 1990-х та самая, первая тюрьма, закрылась, а на ее месте открыли музей и библиотеку. Поэтому поговорка про «три тюрьмы» давно не актуальна. А вот замечание про университет справедливо: в 100-тысячном городе нет ни одного вуза.

С середины 60-х Орша действительно была проблемным городом: там по нескольку раз в месяц случались массовые подростковые драки «район на район». Как писала «Белгазета», начиная с 80-х, редкий год проходил без убийства в драках. Только в 1986-1987 в таких сражениях стенка на стенку были убиты пятеро подростков, около 50 получили травмы. Заставить подростков прекратить драки пытались не только судами над их участниками: отменяли дискотеки, на которых часто устраивались бойни, проводили экскурсии в колонии, улицы стали патрулировать бойцы военизированных взводов и СОБРа. К 2000-м подростковые группировки почти распались, драки прекратились.

По последним данным Белстата, самый криминальный город Беларуси – Минск, здесь произошло почти 17 тысяч преступлений, на втором месте – Гомель, там было 4 тысячи преступлений. Из регионов на первом месте по криминалу – Борисовский район, затем Бобруйский, Мозырский. Оршанский входит только в топ-10.

Миф № 2. Старый город в Минске был полностью разрушен

Есть мнение, что от старого города в Минске почти ничего не осталось: прежний центр столицы был разрушен после авиабомбардировок во время Великой Отечественной войны, а то, что сохранилось, снесли во время восстановления города после ее окончания и в мирные годы.

- Когда в последний раз проводили подсчет, получилось, что в дореволюционном Минске на 1917 год было около 3 тысяч каменных строений. На сегодня их осталось меньше 190, то есть примерно 6,5%, - рассказал историк и экскурсовод Павел Дюсеков. - Осталось действительно очень мало, но даже то, что есть, привлекает внимание. Я по Минску написал 40 экскурсий и собираюсь писать следующие. Хотелось бы отметить, что Минску что-то получилось вернуть в начале 2000-ых: Ратушу, гостиницу «Европа», Свято-Духов униатский монастырь, в котором сегодня находится концертный зал «Верхний город». Ну а потом, к сожалению, все это прекратилось, поэтому иногда люди приезжают и спрашивают: «А почему у вас не Прага?». Приходится объяснять, почему у нас не Прага, почему до сих пор сносят исторические здания, и, к сожалению, это касается не только Минска, но и всей Беларуси.

Миф № 3. Гомель – цыганский город

В какой-то степени – да. В Беларуси, по данным последней переписи населения, живет около 15 тысяч человек цыганской национальности. У белорусской ассоциации «Рома» цифра другая – около 70 тысяч.

Судя по официальным данным, именно в Гомеле живут больше трех тысяч цыган – это одна из самых больших цыганских диаспор в Беларуси. В ассоциации «Рома» говорят, что в Гомеле и области живут треть всех цыган Беларуси. Официальные и неофициальные цифры так сильно отличаются, потому что во время переписи большинство цыган не указывают, что принадлежат к народам «синти» и «рома».

Миф № 4. В Светлогорске живут одни наркоманы

В начале 90-х Светлогорск действительно был городом с самым большим в стране количеством наркозависимых и ВИЧ-инфицированных людей.

Еще в 2005, по официальным данным, больше всего людей, употребляющих наркотики, было в Светлогорске. Дальше шли Солигорск, Пинск, Лида и Гомель. Но с 2011 на первое место вышел Солигорск, затем Пинск - Светлогорск остался на третьем месте.

В прошлом году в МВД рассказывали, что в Беларуси 88,5 тысяч наркоманов. Сколько наркозависимых живет сейчас в Светлогорске, сказать сложно – официальной статистики мы так и не нашли. Но известно, что в Светлогорском районе живет около 3 тысяч официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных. При этом большинство случаев инфицирования не связано с наркотиками – люди заразились половым путем.

Миф № 5. Бобруйск – еврейская столица страны

Сейчас в самом крупном белорусском райцентре живет около 700 евреев, поэтому еврейской столицей Бобруйск нельзя назвать даже с большой натяжкой. По данным последней переписи, в Беларуси - около 13 тысяч евреев, большинство – около 6 тысяч, живут в Минске. Во всей Могилевской области живет - около 1200 евреев.

Но в конце позапрошлого века, по данным «Первой всеобщей переписи населения Российской империи», только в Бобруйске жили больше 20 тысяч евреев – примерно 60% от всех горожан. Это далеко не самый крупный показатель: по доле еврейского населения первое место занимали Докшицы, затем Пинск. Бобруйск был только на 16-м месте. Но это не помешало ему стать центром еврейской жизни и получить неофициальный статус столицы.

В городе было около 40 синагог. Работали несколько типографий, где издавались книги на еврейском и русском языках. В Бобруйске была одна из крупнейших еврейских библиотек. Торговлей в городе тоже занимались в основном евреи – именно они и принесли такую славу этому городу. Свой бизнес тут вели купцы, известные на всю Европу.

- Евреи торговлю в городе всю вели. Русских продавцов на городском рынке не было ни одного. Русские, что торговать из деревень приезжали, на минском шоссе располагались, там их и рынок был (сейчас угол улиц Минской и Социалистической). Целый квартал от нынешнего магазина «Космос» и до ресторана «Березина» занимали еврейские деревянные лавочки в два этажа. На первом велась торговля, на втором жили хозяева, - рассказывала газете «Коммерческий курьер» бобруйчанка Софья Вульфовна Кацнельсон.

Сейчас евреи Бобруйска пытаются возродить еврейскую общину, реставрировать здания и вернуть городу его былой колорит.

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