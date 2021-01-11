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ГАИ рекомендует повторить с детьми правила дорожного движения
Источник материала: ОНТ
Зимние каникулы закончились у белорусских школьников. Сегодня первый учебный день третьей четверти.
И ГАИ рекомендует родителям повторить с детьми алгоритм действий при переходе проезжей части. Просят быть внимательными и во дворах. Бдительность не помешает и водителям. В минувшем году в стране было меньше ДТП с участием детей, но число раненых и погибших несовершеннолетних увеличилось.
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Зимние каникулы закончились у белорусских школьников. Сегодня первый учебный день третьей четверти. И ГАИ рекомендует родителям повторить с детьми алгоритм...
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