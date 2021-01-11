ГАИ рекомендует повторить с детьми правила дорожного движения

Источник материала: ОНТ

Зимние каникулы закончились у белорусских школьников. Сегодня первый учебный день третьей четверти.

И ГАИ рекомендует родителям повторить с детьми алгоритм действий при переходе проезжей части. Просят быть внимательными и во дворах. Бдительность не помешает и водителям. В минувшем году в стране было меньше ДТП с участием детей, но число раненых и погибших несовершеннолетних увеличилось.

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