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ДТП в Нигерии: погибли 20 человек

11.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Нигерии: погибли 20 человек

В результате аварии в штате Баучи (северо-восточная часть Нигерии) погибли не менее 20 человек, еще двое ранены. Об этом сообщает местное издание Punch, которое ссылается на сообщение полиции.

Авария произошла в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля. В автобусе ехали 18 человек, в машине – четыре. По данным ресурса, в аварии 20 человек сгорели на месте до неузнаваемости. Двух женщин, которые выжили, госпитализировали.

Трагедия произошла в районе Тирвун в воскресенье 10 января около трех часов дня по местному времени. Известно, что автобус ехал в город Майдугури (штат Борно), а пассажиры машины направлялись в Баучи.

Фото AP Photo / Ben Curtis

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В результате аварии в штате Баучи (северо-восточная часть Нигерии) погибли не менее 20 человек, еще двое ранены. Об этом сообщает местное издание Punch, которое...
 
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