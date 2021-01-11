ДТП в Нигерии: погибли 20 человек

Источник материала: ОНТ

В результате аварии в штате Баучи (северо-восточная часть Нигерии) погибли не менее 20 человек, еще двое ранены. Об этом сообщает местное издание Punch , которое ссылается на сообщение полиции.

Авария произошла в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля. В автобусе ехали 18 человек, в машине – четыре. По данным ресурса, в аварии 20 человек сгорели на месте до неузнаваемости. Двух женщин, которые выжили, госпитализировали.

Трагедия произошла в районе Тирвун в воскресенье 10 января около трех часов дня по местному времени. Известно, что автобус ехал в город Майдугури (штат Борно), а пассажиры машины направлялись в Баучи.

Фото AP Photo / Ben Curtis

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram