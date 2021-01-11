«Простое волшебство»: ретроспектива анимационных фильмов Александра Ленкина открылась в Музее истории белорусского кино

Источник материала: ОНТ

«Простое волшебство» - ретроспектива отечественных анимационных фильмов открылась в столичном Музее истории белорусского кино.

Показ приурочен к юбилею известного режиссёра-аниматора Александра Ленкина. На киностудии «Беларусьфильм» он прошёл путь от художника-формовщика до режиссёра признанных на международных фестивалях картин. В ретроспективе 15 лент – в отличие от множества современных анимационных фильмов, в работах белорусского режиссёра всегда есть мораль. Такие мультфильмы помогают взрастить в ребёнке правильные жизненные принципы. А взрослых возвращают в собственное детство.

Александр Ленкин, режиссёр студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»: «Ретроспектива получается достаточно разнообразная, потому что тут фильмы и для детей, и сериалы, и отдельные фильмы, и авторские фильмы, и фильмы, которые мы снимали в коллективе. Вот «просветлённая ночь»- она была снята в 1988 году, а недавно, буквально неделю назад, мы закончили кино, и оно тоже попало в эту ретроспективу».

Новые и титулованные фильмы Александра Ленкина – на экранах столичного музея истории кино по выходным. На показах ждут и маленьких зрителей, и взрослых. Ретроспективой мастера открывается большая программа к юбилею белорусской анимации, в этом году ей 50

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