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Новые жилые дома в Минске будут с велопарковкой или гаражом
Источник материала: ОНТМинске будут с велопарковкой или гаражом" class="one-news__figure-img">
Ни один новый жилой дом в Минске не будет построен без учёта интересов велолюбителей. Возводятся специальные гаражи и крытые парковки.
Горожанин, который построил квартиру, точно будет обеспечен таким благоустроенным местом, подчеркнули в Мингорисполкоме. Также все новые улицы проектируются, чтобы было удобно перемещаться на мотоциклах. Только в прошлом году в Минске понизили бордюр почти в тысячи местах, нанесена разметка для комфортного передвижения. Эта работа в столице продолжится.
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Ни один новый жилой дом в Минске не будет построен без учёта интересов велолюбителей. Возводятся специальные гаражи и крытые парковки. Горожанин, который построил...
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