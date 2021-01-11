Новые жилые дома в Минске будут с велопарковкой или гаражом

Источник материала: ОНТ

Минске будут с велопарковкой или гаражом" class="one-news__figure-img">

Ни один новый жилой дом в Минске не будет построен без учёта интересов велолюбителей. Возводятся специальные гаражи и крытые парковки.

Горожанин, который построил квартиру, точно будет обеспечен таким благоустроенным местом, подчеркнули в Мингорисполкоме. Также все новые улицы проектируются, чтобы было удобно перемещаться на мотоциклах. Только в прошлом году в Минске понизили бордюр почти в тысячи местах, нанесена разметка для комфортного передвижения. Эта работа в столице продолжится.

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