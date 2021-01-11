Рекорд по производству молока поставлен в Беларуси в 2020 году: более 7,5 млн тонн

Источник материала: ОНТ

Рекорд по производству молока поставлен в Беларуси в прошлом году. Превзойдена отметка в 7,5 млн тонн.

Такого в истории страны ещё не было. Объёмы выросли более чем на 5,5%. Молоко – самый денежный товар для хозяйств. Увеличение его производства положительно сказывается на финансах. Среди районов, как и год назад, уверенно лидирует Гродненский. От каждой коровы здесь получают более 8800 кг молока. А вот среди предприятий на первом месте остаётся «Лариновка» Оршанского района. Там надой от коровы за год вырос до 11,5 тыс. кг.

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