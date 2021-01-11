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Дженнифер Лопес смыла макияж в прямом эфире и «взорвала» Instagram
Источник материала: ОНТ
Благодаря социальным сетям мы стали ближе к звёздам! Знаменитости активно используют свои аккаунты для пиара и общаются с подписчиками. 51-летняя Дженнифер Лопес вышла в прямой эфир Instagram и поразили своих поклонников тем, что полностью смыла весь макияж.
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Благодаря социальным сетям мы стали ближе к звёздам! Знаменитости активно используют свои аккаунты для пиара и общаются с подписчиками. 51-летняя Дженнифер Лопес...
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