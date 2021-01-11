ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дженнифер Лопес смыла макияж в прямом эфире и «взорвала» Instagram

11.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дженнифер Лопес смыла макияж в прямом эфире и «взорвала» Instagram

Благодаря социальным сетям мы стали ближе к звёздам! Знаменитости активно используют свои аккаунты для пиара и общаются с подписчиками. 51-летняя Дженнифер Лопес вышла в прямой эфир Instagram и поразили своих поклонников тем, что полностью смыла весь макияж.


 

Ролик посмотрели уже больше 6 млн раз. Если вы ещё не видели, нажмите на эту ссылку!


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря социальным сетям мы стали ближе к звёздам! Знаменитости активно используют свои аккаунты для пиара и общаются с подписчиками. 51-летняя Дженнифер Лопес...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by