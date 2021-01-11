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Ягодка опять! Звёзды, которые серьёзно похорошели в зрелом возрасте

11.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ягодка опять! Звёзды, которые серьёзно похорошели в зрелом возрасте

Внешность для женщины имеет большое значение. Тем, кого профессия обязывает всегда быть на виду, приходится уделять особое внимание своему внешнему виду. Эти актрисы удивили своих поклонников кардинальными изменениями в зрелом возрасте. 

Светлана Пермякова очень органично смотрелась на экране в образе весёлой пышечки. Актриса в интервью говорила, что вполне довольна своим телом, но ей пришлось похудеть из-за проблем со здоровьем. Пермякова сбросила больше 30 кило. Никаких секретов в её преображении нет. Пермякова начала следить за питанием и заниматься спортом. 


Осознанно подошла к своему похудению и Джессика Симпсон. После рождения третьего ребёнка она серьезно занялась снижением веса. Результат налицо. 


Кристина Агилера вела борьбу с лишним весом под наблюдением специалистов. В итоге за 10 месяцев звезде удалось привести себя в отличную форму. 


В СМИ до сих пор обсуждают невероятное преображение Эвелины Хромченко. Кажется, что на фото две разные женщины. 


Яна Рудковская с возрастом выглядит всё лучше и лучше. Светская львица знает, как подать себя с лучшей стороны. 



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Внешность для женщины имеет большое значение. Тем, кого профессия обязывает всегда быть на виду, приходится уделять особое внимание своему внешнему виду. Эти...
 
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