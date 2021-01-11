Ягодка опять! Звёзды, которые серьёзно похорошели в зрелом возрасте

Источник материала: ОНТ

Внешность для женщины имеет большое значение. Тем, кого профессия обязывает всегда быть на виду, приходится уделять особое внимание своему внешнему виду. Эти актрисы удивили своих поклонников кардинальными изменениями в зрелом возрасте.

Светлана Пермякова очень органично смотрелась на экране в образе весёлой пышечки. Актриса в интервью говорила, что вполне довольна своим телом, но ей пришлось похудеть из-за проблем со здоровьем. Пермякова сбросила больше 30 кило. Никаких секретов в её преображении нет. Пермякова начала следить за питанием и заниматься спортом.





Осознанно подошла к своему похудению и Джессика Симпсон. После рождения третьего ребёнка она серьезно занялась снижением веса. Результат налицо.





Кристина Агилера вела борьбу с лишним весом под наблюдением специалистов. В итоге за 10 месяцев звезде удалось привести себя в отличную форму.





В СМИ до сих пор обсуждают невероятное преображение Эвелины Хромченко. Кажется, что на фото две разные женщины.





Яна Рудковская с возрастом выглядит всё лучше и лучше. Светская львица знает, как подать себя с лучшей стороны.









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