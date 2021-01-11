«Бандюганы, отпустите!» Как на улице Беды в Минске задерживали людей, которые светили фонариками

Источник материала: Салiдарнасць

Опубликовано видео жесткого задержания неизвестными людей. Инцидент произошел в воскресенье вечером.





Скриншот из видео

На видео видно, как мужчины в гражданской одежде грубо заталкивают прохожих в машины. Очевидица, снявшая видео задержания, кричала в окно: «Бандюганы, отпустите!»

По свидетельствам читателей TUT.BY , задержанные просто светили фонариками в ответ людям в окнах.

На одной из машин, в которой увезли задержанных, прохожие рассмотрели брестские номера.

По данным волонтеров , в воскресенье в списках задержанных 19 человек.