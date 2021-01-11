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«Бандюганы, отпустите!» Как на улице Беды в Минске задерживали людей, которые светили фонариками
11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Опубликовано видео жесткого задержания неизвестными людей. Инцидент произошел в воскресенье вечером.
Скриншот из видео
На видео видно, как мужчины в гражданской одежде грубо заталкивают прохожих в машины. Очевидица, снявшая видео задержания, кричала в окно: «Бандюганы, отпустите!»
По свидетельствам читателей
На одной из машин, в которой увезли задержанных, прохожие рассмотрели брестские номера.
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Опубликовано видео жесткого задержания неизвестными людей.
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