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Разговорчики в сети: «Печка, собачка — идиллия! Автомат и бронежилет — реалии»

11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию лидеров мнений и участников форумов на интервью Александра Лукашенко телеканалу «Россия-1».

Разговорчики в сети: «Печка, собачка — идиллия! Автомат и бронежилет — реалии»

Музыкальный продюсер Владимир Максимков:

— «Завируха-2021».

Белый шпиц, белый шпиц, белый шпиц

Скромный сын

Пресса дружно попадала ниц

Прямо в блин

Может кто-то, развесивший уши

Будет это смотреть или слушать

Только блин не скрывает лапши

Не скрывает лапши.

Журналист Радыё Свабода Дмитрий Гурневич:

— Хлуснёй і лухтой з яго вуснаў мяне не здзівіш яшчэ з дзіцячага ўзросту. Адзіны момант, які адпакутаваў эмацыйна, гэта калі ён ані разу не запярэчыў, калі Аскер-Задэ назвала нашую краіну «Белоруссией». Нішто іншае ніяк не закранула. Марнасць марнасцяў.

Финансовый консультант Светлана Мурашко:

— Собака на столе — это уже Корея или еще нет?

Экс-главред Прессбола Александр Борисевич:

— Собака на столе шедевральна, блин! (хотя ризеншнауцер или дирхаунд смотрелись бы логичнее). Вот все это — нечто, 100-процентно точно характеризующее лукашизм...

Лукашенко рассказал, что ему по итогам выборов не очень приятно. И покатал гостью на мерседесе

Комментарии с дискуссионной площадки talks.by:

«Странно видеть, что президент обсуждает конституцию не с гражданами своей страны, а с корреспондентом чужой».

Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь.

Александр Лукашенко

«Так пусть вылезает из колеса и дает побегать другим, уже давно не справляется. Или ему в кайф это колесо?»

«А кто ответит за пикет в виде солонок, расставленных на столе по бчб схеме?»

«Печка, собачка — идиллия! Автомат, бронежилет и вертолет со словами «где эти крысы» — реалии. Переобулся слегка».

«Человек, у которого собака ходит по столу, не имеет права возмущаться тем, что люди выходят на протест! Сначала надо в своем доме порядок навести!»

И несколько мнений с форума Onliner.by:

«Посадить людей, а потом делиться впечатлениями о встрече с ними в СИЗО. Что с этим миром?!»

«Александр Григорьевич, диалог — это когда вы без охраны (20 человек на 10 машинах, снайперы, ОМОН) выйдете в центр Минска и будете общаться с народом, а не с подставными героями для БТ/ОНТ сериала».

 
Теги: Минск
 
 
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Реакция на интервью Лукашенко телеканалу «Россия-1».
 
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