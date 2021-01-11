Разговорчики в сети: «Печка, собачка — идиллия! Автомат и бронежилет — реалии»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию лидеров мнений и участников форумов на интервью Александра Лукашенко телеканалу «Россия-1».





Музыкальный продюсер Владимир Максимков :

— «Завируха-2021».

Белый шпиц, белый шпиц, белый шпиц

Скромный сын

Пресса дружно попадала ниц

Прямо в блин

Может кто-то, развесивший уши

Будет это смотреть или слушать

Только блин не скрывает лапши

Не скрывает лапши.

Журналист Радыё Свабода Дмитрий Гурневич :

— Хлуснёй і лухтой з яго вуснаў мяне не здзівіш яшчэ з дзіцячага ўзросту. Адзіны момант, які адпакутаваў эмацыйна, гэта калі ён ані разу не запярэчыў, калі Аскер-Задэ назвала нашую краіну «Белоруссией». Нішто іншае ніяк не закранула. Марнасць марнасцяў.

Финансовый консультант Светлана Мурашко :

— Собака на столе — это уже Корея или еще нет?

Экс-главред Прессбола Александр Борисевич :

— Собака на столе шедевральна, блин! (хотя ризеншнауцер или дирхаунд смотрелись бы логичнее). Вот все это — нечто, 100-процентно точно характеризующее лукашизм...

Лукашенко рассказал, что ему по итогам выборов не очень приятно. И покатал гостью на мерседесе

Комментарии с дискуссионной площадки talks.by :

«Странно видеть, что президент обсуждает конституцию не с гражданами своей страны, а с корреспондентом чужой».

Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Александр Лукашенко

«Так пусть вылезает из колеса и дает побегать другим, уже давно не справляется. Или ему в кайф это колесо?»

«А кто ответит за пикет в виде солонок, расставленных на столе по бчб схеме? »

«Печка, собачка — идиллия! Автомат, бронежилет и вертолет со словами «где эти крысы» — реалии. Переобулся слегка».

«Человек, у которого собака ходит по столу, не имеет права возмущаться тем, что люди выходят на протест! Сначала надо в своем доме порядок навести!»

И несколько мнений с форума Onliner.by :

«Посадить людей, а потом делиться впечатлениями о встрече с ними в СИЗО. Что с этим миром?!»

«Александр Григорьевич, диалог — это когда вы без охраны (20 человек на 10 машинах, снайперы, ОМОН) выйдете в центр Минска и будете общаться с народом, а не с подставными героями для БТ/ОНТ сериала».