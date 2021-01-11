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Разговорчики в сети: «Печка, собачка — идиллия! Автомат и бронежилет — реалии»
11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали реакцию лидеров мнений и участников форумов на интервью Александра Лукашенко телеканалу «Россия-1».
Музыкальный продюсер
— «Завируха-2021».
Белый шпиц, белый шпиц, белый шпиц
Скромный сын
Пресса дружно попадала ниц
Прямо в блин
Может кто-то, развесивший уши
Будет это смотреть или слушать
Только блин не скрывает лапши
Не скрывает лапши.
Журналист Радыё Свабода
— Хлуснёй і лухтой з яго вуснаў мяне не здзівіш яшчэ з дзіцячага ўзросту. Адзіны момант, які адпакутаваў эмацыйна, гэта калі ён ані разу не запярэчыў, калі Аскер-Задэ назвала нашую краіну «Белоруссией». Нішто іншае ніяк не закранула. Марнасць марнасцяў.
Финансовый консультант
— Собака на столе — это уже Корея или еще нет?
Экс-главред Прессбола
— Собака на столе шедевральна, блин! (хотя ризеншнауцер или дирхаунд смотрелись бы логичнее). Вот все это — нечто, 100-процентно точно характеризующее лукашизм...
Комментарии с дискуссионной площадки
«Странно видеть, что президент обсуждает конституцию не с гражданами своей страны, а с корреспондентом чужой».
Александр Лукашенко
«Так пусть вылезает из колеса и дает побегать другим, уже давно не справляется. Или ему в кайф это колесо?»
«А кто ответит за пикет в виде
«Печка, собачка — идиллия! Автомат, бронежилет и вертолет со словами «где эти крысы» — реалии. Переобулся слегка».
«Человек, у которого собака ходит по столу, не имеет права возмущаться тем, что люди выходят на протест! Сначала надо в своем доме порядок навести!»
И несколько мнений с форума
«Посадить людей, а потом делиться впечатлениями о встрече с ними в СИЗО. Что с этим миром?!»
«Александр Григорьевич, диалог — это когда вы без охраны (20 человек на 10 машинах, снайперы, ОМОН) выйдете в центр Минска и будете общаться с народом, а не с подставными героями для БТ/ОНТ сериала».
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Реакция на интервью Лукашенко телеканалу «Россия-1».
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